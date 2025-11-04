Νέα προειδοποίηση Κεφαλαιαγοράς για 10 παράνομες οντότητες

Νέα προειδοποίηση προς το επενδυτικό κοινό δίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά δέκα παράνομες οντότητες.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, oι πιο κάτω διαδικτυακοί τόποι δεν ανήκουν σε οντότητα η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπως προνοείται στο άρθρο 5 του νόμου Ν. 87(Ι)/2017:
amazon-forex.com
novatradecore.com
vall-fin.com
daoroyal.com
capitaldealhub.com/AI_app_es, digiteamagency.com/second-income/
seamanfx.com
newfuturevip.com
trademarketcup.com
fxtrade.app
mexc.com
Η ΕΚΚ προτρέπει το επενδυτικό κοινό όπως προτού συνεργαστεί με επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, να ανατρέχει στο διαδικτυακό της τόπο (www.cysec.gov.cy), για να βεβαιώνεται ως προς τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια για να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή/και να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες.