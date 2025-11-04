Επί τάπητος πρόταση για απλούστευση οικονομικών καταστάσεων ΜμΕ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συζήτηση σε σχέση με πρόταση νόμου που προνοεί την απλούστευση στην κατάθεση οικονομικών καταστάσεων και προτύπων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), έγινε, την Τρίτη, στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής

Συζήτηση σε σχέση με πρόταση νόμου που προνοεί την απλούστευση στην κατάθεση οικονομικών καταστάσεων και προτύπων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), έγινε, την Τρίτη, στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής.

Όπως δήλωσε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Σύκας, έδωσαν προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, ώστε με τροποποίηση του περί εταιρειών νόμου να τους δίδεται η δυνατότητα να καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τον τύπο μιας χρηματοικονομικής πληροφόρησης για εταιρείες μικρού μεγέθους.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για σκοπούς αποσυμφόρησης των μικρών εταιρειών από τη δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση την οποία επωμίζονται, πρόσθεσε, καθώς απαιτείται να προσαρμοστούν με διεθνή τέτοια πρότυπα, κάτι που προϋποθέτει περισσότερο διοικητικό κόστος και περισσότερη γραφειοκρατία, πρόσθεσε.

Ο κ. Σύκας ανέφερε ότι η εν λόγω πρόταση νόμου βασίζεται σε οδηγία, δίδοντας προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιτρέποντας στα κράτη μέλη να προβούν σε διευθετήσεις προς μείωση του διοικητικού κόστους.

