Καμπανάκι για επιπτώσεις απεργίας Μεταφορέων Α' στο λιανικό εμπόριο

Όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας και να πρυτανεύσει η λογική, ώστε να επιτευχθεί άμεσα μια αμοιβαία αποδεκτή λύση και να επανέλθει χωρίς καθυστέρηση η ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καλεί ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου (ΠΑΣΥΛΕ) στο ζήτημα της απεργίας των Μεταφορέων Α'.

Σε ανακοινωσή του ο ΠΑΣΥΛΕ εκφράζει την «έντονη ανησυχία» του, σε σχέση με την απεργιακή κινητοποίηση που τέθηκε από τα μέλη της Παγκύπριας Συντεχνίας Μεταφορέων Α’.

Ως Σύνδεσμος καλούμε «όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας και να πρυτανεύσει η λογική, ώστε να επιτευχθεί άμεσα μια αμοιβαία αποδεκτή λύση και να επανέλθει χωρίς καθυστέρηση η ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας».

«Η απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών στον τομέα του λιανικού εμπορίου είναι κρίσιμη, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο, όπου η αγορά εισέρχεται στη σημαντικότερη εμπορική φάση του έτους, ενόψει του Black Friday και της Χριστουγεννιάτικης περιόδου», αναφέρεται.

Ο ΠΑΣΥΛΕ παραμένει στη διάθεση όλων των αρμόδιων φορέων για εποικοδομητική συνεργασία, με στόχο την προστασία της οικονομικής δραστηριότητας και την εύρυθμη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και επιχειρήσεων, καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

