Ο Υπ. Ενέργειας συζήτησε εμβάθυνση συνεργασίας Κύπρου-Αιγύπτου στο Άμπου Ντάμπι

Στην ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας Κύπρου και Αιγύπτου και στον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας και πηγής εφοδιασμού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη επικεντρώθηκε η συμμετοχή του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργου Παπαναστασίου στη Διεθνή Έκθεση και Συνέδριο Ενέργειας ADIPEC 2025 στο Άμπου Ντάμπι. Στο περιθώριο της διοργάνωσης, ο Υπουργός είχε σειρά επαφών με κορυφαίους παράγοντες της διεθνούς ενεργειακής αγοράς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, ο κ. Παπαναστασίου πραγματοποιεί από την Τρίτη, σειρά επαφών και παρεμβάσεων στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης και Συνεδρίου για θέματα ενέργειας ADIPEC 2025, που διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι από τις 3 έως τις 6 Νοεμβρίου 2025.

Κεντρικό στοιχείο της παρουσίας του κ. Παπαναστασίου αποτέλεσε η συμμετοχή του, την Τρίτη, στη συζήτηση με θέμα «East Mediterranean offshore collaboration and gas flows», μαζί με τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου Karim Badawi. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας Κύπρου – Αιγύπτου στον τομέα των υδρογονανθράκων, με βάση τις συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου «Κρόνος» και «Αφροδίτη», στην Αποκλειστική Οικονομικής Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν τρεις εμπορικές συμφωνίες και Συμφωνία Φιλοξενούσας Χώρας για τον «Κρόνο», καθώς και Μνημόνιο Συναντίληψης για την εμπορευματοποίηση του «Αφροδίτη».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, επίσης, στον ρόλο της περιφερειακής συνεργασίας και στις δυνατότητες που προσφέρει η Ανατολική Μεσόγειος για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την προμήθεια φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Στο περιθώριο της διοργάνωσης, ο κ. Παπαναστασίου είχε, επίσης, σειρά διμερών επαφών με κορυφαίους εκπροσώπους του ενεργειακού τομέα. Μεταξύ αυτών ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων της Eni Guido Brusco, ο Αντιπρόεδρος της Εxxonmobil John Ardill και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Arcius Energy Naser Al Yafei. Η εταιρεία αποτελεί κοινό επιχειρηματικό σχήμα των BP και XRG (θυγατρική της ADNOC), που ιδρύθηκε το 2024 με στόχο επενδύσεις στους τομείς του φυσικού αερίου και λύσεων χαμηλών εκπομπών.

Επίσης είχε επαφές με τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή Επιχειρήσεων της McDermott Maurizio Coratella.

Κατά την επίσκεψή του στο Άμπου Ντάμπι, ο Υπουργός Ενέργειας παραχώρησε συνεντεύξεις σε διεθνή και τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσα στα οποία τα Sky News Arabia και Argus Media, παρουσιάζοντας τις ενεργειακές προοπτικές της Κύπρου και τις στρατηγικές της χώρας για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας.

Ο κ. Παπαναστασίου μεταβαίνει το απόγευμα της Τετάρτης, στην Αθήνα, όπου θα εκπροσωπήσει την Κυπριακή Δημοκρατία στις συζητήσεις της 6ης Συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ