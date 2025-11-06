Πώς κατανέμεται η πίτα €297 εκατ. στο ΧΑΚ

Στα €297,2 εκατ. ανήλθε τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 η αθροιστική αξία των μετοχών που χειρίστηκαν 16 χρηματιστηριακά γραφεία, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη το ΧΑΚ.

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών στο ΧΑΚ απορροφούν όπως και τους προηγούμενους μήνες η Cisco, Mega Equity και Atlantic Securities .

Σύμφωνα μετα νέα στοιχεία για τα μερίδια αγοράς που κατείχαν την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, η Cisco είχε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς για όλες τις συναλλαγές που έγιναν (συμπεριλαμβανομένων των προσυμφωνημένων πακέτων) με ποσοστό 31,67%.

Η αθροιστική αξία των μετοχών που χειρίστηκε το γραφείο της Cisco ανερχόταν σε €94,1 εκατ.

Το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς έχει η Mega Equityμε ποσοστό 23,50% (€69,8 εκατ.) και στην τρίτη η Atlantic Securities με 17,84% (€53 εκατ.)

Μερίδια 8,67% και 4,51% αντίστοιχα, είχαν επίσης η Argus Stockbrokers και η Prochoice.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία με σημαντική αύξηση, η Eurobank EFG Equities, η Alpha Finance, η Athlos Capital και η Global Cap Sec.