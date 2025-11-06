Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πώς κατανέμεται η πίτα €297 εκατ. στο ΧΑΚ

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών στο ΧΑΚ απορροφούν όπως και τους προηγούμενους μήνες η Cisco, Mega Equity και Atlantic Securities.

Στα €297,2 εκατ. ανήλθε τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 η αθροιστική αξία των μετοχών που χειρίστηκαν 16 χρηματιστηριακά γραφεία, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη το ΧΑΚ.

Σύμφωνα μετα νέα στοιχεία για τα μερίδια αγοράς που κατείχαν την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, η Cisco είχε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς για όλες τις συναλλαγές που έγιναν (συμπεριλαμβανομένων των προσυμφωνημένων πακέτων) με ποσοστό 31,67%.

Η αθροιστική αξία των μετοχών που χειρίστηκε το γραφείο της Cisco ανερχόταν σε €94,1 εκατ.

Το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς έχει η Mega Equityμε ποσοστό 23,50% (€69,8 εκατ.) και στην τρίτη η Atlantic Securities με 17,84% (€53 εκατ.)

Μερίδια 8,67% και 4,51% αντίστοιχα, είχαν επίσης η Argus Stockbrokers και η Prochoice.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία με σημαντική αύξηση, η Eurobank EFG Equities, η Alpha Finance, η Athlos Capital και η Global Cap Sec.

