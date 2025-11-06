Επιχειρούν περιορισμό πωλήσεων ακινήτων από ξένους

Με τρεις προτάσεις νόμου, βουλευτές επιχειρούν να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη αγορά ακινήτων από ξένους.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου που κατέθεσε το ΑΚΕΛ είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να μη δύναται να αποδεχθεί τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας ή την καταχώριση σύμβασης πώλησης ή ανταλλαγής ή εκχώρησης ακίνητης ιδιοκτησίας, στην περίπτωση κατά την οποία εφαρμόζονται οι περιορισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου.

Οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, σημειώνεται, κρίνονται αναγκαίες προς ενίσχυση του ελέγχου νομιμότητας στην απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς, αλλά και αποτροπή της έμμεσης απόκτησης ακινήτων από αλλοδαπούς μέσω εταιρειών ή σύναψης συμβάσεων εκχώρησης, καθώς και κατοχύρωση της διαφάνειας ως προς την ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων των νομικών προσώπων που αποκτούν ακίνητη ιδιοκτησία στη Δημοκρατία.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου που κατέθεσε το ΑΚΕΛ είναι η τροποποίηση του περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν και να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

-Διεύρυνση του ορισμού του όρου «εταιρεία ελεγχόμενη από αλλοδαπούς», ώστε να περιλαμβάνει επίσης οποιονδήποτε οργανισμό στον οποίο ο πραγματικός δικαιούχος δυνάμει των διατάξεων του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου είναι αλλοδαπός. Αναθεώρηση των ισχυόντων περιορισμών για την απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς, ώστε μεταξύ άλλων να διασαφηνιστεί ότι κυπριακή ή/και ευρωπαϊκή εταιρεία ελεγχόμενη από αλλοδαπούς δεν εξαιρείται από τον ορισμό του όρου «αλλοδαπός»

-Καθορισμός των όρων, περιορισμών, προϋποθέσεων και κριτηρίων που θα ισχύουν σε περίπτωση κτήσης ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω νόμου και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.

-Κατάργηση ορισμένων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας οι οποίες παρουσιάζουν κενά και ερμηνευτικές ασάφειες, ήτοι, μεταξύ άλλων, αυτών που αφορούν την απόκτηση μεγάλης έκτασης γης από αλλοδαπούς

-Εισαγωγή πρόνοιας σύμφωνα με την οποία δεν θα απαιτείται άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου σε περίπτωση που η απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο αφορά την απόκτηση ενός διαμερίσματος ή μίας κατοικίας με εμβαδό μέχρι διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων, ενός καταστήματος με εμβαδό μέχρι διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων ή ενός γραφείου με εμβαδό μέχρι τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων.

-Εισαγωγή πρόνοιας, ώστε νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από αλλοδαπούς να δύναται να αποκτήσει, χωρίς άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ένα κατάστημα με εμβαδό μέχρι διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων ή ένα γραφείο με εμβαδό μέχρι τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων.

-Απαγόρευση της απόκτησης από αλλοδαπούς δασικής ή γεωργικής γης και ακίνητης ιδιοκτησίας γειτνιάζουσας με τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός ή περιοχή ή/και υποδομές ζωτικής σημασίας.

«Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα της αγοράς ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς, αφενός με την κατάργηση διατάξεων που επιτρέπουν την έμμεση απόκτηση ακινήτων από αλλοδαπούς χωρίς άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου και αφετέρου εισάγοντας μηχανισμούς και κριτήρια αποτελεσματικού ελέγχου», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

Σκοπός της τρίτης πρότασης νόμου που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας, Πανίκος Λεωνίδου, Παύλος Μυλωνάς, Χρύσανθος Σαββίδης, Χρίστος Ορφανίδης, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας και οι βουλευτές της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης και Μιχάλης Γιακουμή είναι η τροποποίηση του περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν και να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

-Καθορισμός σαφών περιορισμών για την απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι πολίτες τρίτων χωρών, ώστε να δύνανται να αποκτήσουν μόνο μία κατοικία ή ένα διαμέρισμα, προς ανέγερση ή ανεγερθέντα, επί ενός μόνο οικοπέδου.

-Εισαγωγή περιορισμών για την απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από νομικά πρόσωπα, ώστε να απαιτείται τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου ή ελέγχου να ανήκει σε πολίτες της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους-μέλους ή κράτους συμβαλλόμενου μέρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας ή ενός άλλου κράτους-μέλους και το οποίο έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του σε κράτος συμβαλλόμενο μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, περιλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

-Απαγόρευση της απόκτησης δασικής ή γεωργικής γης από αλλοδαπούς.

Οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, επισημαίνεται, με απώτερο στόχο αφενός την αποτροπή του φαινομένου σύστασης κυπριακών εταιρειών και άλλων οργανισμών που κατά βάση δρουν ως διαμεσολαβητές για την αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς και αφετέρου την προστασία της γεωργίας και του αγροτικού ιστού.