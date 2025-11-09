Ζητούν χάραξη στρατηγικής για στεγαστική κρίση - Ποια μέτρα εισηγείται η ΣΕΚ

Αναγκαία όσο ποτέ είναι η χάραξη στρατηγικής για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης η οποία ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα τις νέες γενιές τόσο στην Κύπρο όσο και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, σύμφωνα με την ΣΕΚ.

Όπως σημειώνει η συντεχνία, το πρόβλημα αναδείχθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2025 και σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν στον προγραμματισμό των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2026 , η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε πως αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αποτελεσματική αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Η ΕΕ μεταξύ των προτάσεων που αναμένεται να καταθέσει το επόμενο χρονικό διάστημα είναι η τόνωση της δημόσιας στήριξης και η παροχή κινήτρων για ενίσχυση της προσιτής και βιώσιμης στέγασης.

Επιδείνωση σε Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο

Παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία, αναφέρει ότι «στην Κύπρο εάν συγκρίνουμε το 2019 με το 2024 στην Κατηγορία «Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός, υγραέριο και καύσιμα» θα διαπιστώσουμε πως η άνοδος του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) για την πιο πάνω χρονική περίοδο ήταν από 108.83 σε 144.97, μια ποσοστιαία άνοδος δηλαδή της τάξης του 33.2%. Παρατηρείται επιδείνωση της κατάστασης σε πόλεις όπως η Λεμεσός, η Λάρνακα και η Πάφος.

Ιδιαίτερα στη Λεμεσό, υποδεικνύει, το πρόβλημα είναι οξύτερο λόγω και της καθόδου ξένων εταιρειών μαζί με χιλιάδες εργαζομένους με πολύ υψηλότερες απολαβές συγκριτικά με τους Κύπριους. Αυτό οδηγεί σε κατακόρυφη άνοδο της ζήτησης η οποία σε συνδυασμό με τη μειωμένη προσφορά ακινήτων κάνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση.

Ενιαίος Φορέας Στεγαστικής Πολιτικής με ενοποίηση ΟΧΣ και ΚΟΑΓ

Όπως σημειώνεται στην τελευταία έκδοση της συντεχνίας «Εργατική Φωνή», εδώ και αρκετά χρόνια η ΣΕΚ είχε εντοπίσει το πρόβλημα και είχε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με το ζήτημα της στέγασης οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη σύσταση Ενιαίου Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής μέσα από την ενοποίηση του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) και του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ).

Η ουσιαστική ενίσχυση του ΟΧΣ, υποστηρίζεται, θα προσφέρει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη χρηματοδότηση νέων που επιθυμούν να δανειοδοτηθούν για αγορά κα τοικίας, λόγω της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν για χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα που θέτουν ως προϋπόθεση προαπαιτούμενα ποσά.

Την ίδια ώρα, προστίθεται, η συμπερίληψη του ΚΟΑΓ στον Ενιαίο Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής, ο οποίος διαθέτει την τεχνογνωσία και την ικανότητα υλοποίησης στεγαστικών έργων, θα προσφέρει τη δυνατότητα αύξησης του αποθέματος ακινήτων.

Άλλα μέτρα

Παράλληλα, η ΣΕΚ στο πλαίσιο και της φορολογικής μεταρρύθμισης είχε θέσει το ζήτημα της αύξησης της φορολογικής ελάφρυνσης, στην περίπτωση εξυπηρετούμενου δανείου, από 1500 ευρώ σε 2000 ευρώ.

Επιπρόσθετα ουσιαστικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να υιοθετηθούν άμεσα, εκτιμά, είναι η αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου, η επιδότηση ενοικίου σε χαμηλόμισθους εργαζομένους, η δημιουργία κοινωνικών κατοικιών και η δυνατότητα επενδύσεων από την πλευρά του κράτους σε συνεργασία με ιδιωτικά κεφάλαια.

«Το κράτος, σαφώς και έχει ρόλο να διαδραματίσει στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης μέσα και από την ουσιαστική στήριξη των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων για προάσπιση της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας όλων των πολιτών», υπογραμμίζει.

Νέες δράσεις ΥΠΕΣ

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως έγραψε χθες ο «Π» προωθεί σημαντικές επενδύσεις και νέες δράσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, με στόχο να δώσει λύσεις στο πρόβλημα που ταλανίζει χιλιάδες νοικοκυριά.

Με κονδύλια που ξεπερνούν τα €35 εκατ. στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για το έτος 2026, η κυβέρνηση συνεχίζει τα στεγαστικά προγράμματα που ξεκίνησαν το 2023, εστιάζοντας στην προσιτή και αξιοπρεπή κατοικία για όλους.

Σημαντικό στοιχείο της στεγαστικής πολιτικής είναι η δωρεάν παραχώρηση του συντελεστή δόμησης, που αυξάνει την προσφορά κατοικιών χωρίς πρόσθετο οικονομικό βάρος για τους πολίτες. Στόχος της κυβέρνησης η αύξηση του οικιστικού αποθέματος και η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.