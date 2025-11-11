Στο 11,8% του ΑΕΠ οι μισθοί στο δημόσιο το 2025- Ετήσια άνοδος 6,9%

Περαιτέρω αύξηση των μισθών στο δημόσιο τομέα αναμένει για το 2025 το Υπουργείο Οικονομικών φθάνοντας στο 11,8% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, οι απολαβές εργαζομένων αναμένεται να καταγράψουν αύξηση περίπου 6,9% το 2025 και να φτάσουν τα €4,1 δισ. από €3,9 δισ. το 2024.

Όπως αναφέρεται στο Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος (ΣΔΠ) 2026 που έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου 2025, η αύξηση προκύπτει λόγω της πρόβλεψης για την ΑΤΑ (+1,87 ποσοστιαίες μονάδες), της αύξησης των μισθών και των ημερομισθίων των εργαζομένων με σύμβαση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) (+1,1 ποσοστιαία μονάδα), της πρόβλεψης για προσαυξήσεις (+1 ποσοστιαία μονάδα), της αναμενόμενης αυξημένης δαπάνης για φιλοδωρήματα (+0,8 ποσοστιαίες μονάδες), καθώς και της πρόβλεψης για γενική αύξηση 1,5% από τον Οκτώβριο του 2024 (+0,4 ποσοστιαίες μονάδες).

Το 2026, οι δαπάνες για απολαβές εργαζομένων προβλέπεται να αυξηθούν με βραδύτερο ρυθμό 4% και να φτάσουν τα €4,3 δισ., λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόβλεψη για την ΑΤΑ θα παραμείνει αμετάβλητη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, δεδομένου του εκτιμώμενου μέσου όρου πληθωρισμού κατά το 2025 στο μηδέν, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η επίδραση βάσης από τη γενική αύξηση από την 1η Οκτωβρίου 2024, δεν θα έχει πλέον αντίκτυπο στην ανάπτυξη αυτής της κατηγορίας δαπανών.

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι απολαβές εργαζομένων προβλέπεται να φθάσουν το 11,8% το 2025 από 11,6% το 2024 και να μειωθούν οριακά στο 11,7% το 2026.

Σημαντική απόκλιση στο όριο αύξησης πρωτογενών δαπανών

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών καταδεικνύουν σημαντική απόκλιση από το όριο αύξησης πρωτογενών δαπανών με την Κυπριακή Δημοκρατία παραβιάζει τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ που θέτουν οροφές στις δαπάνες.

Η καθαρή αύξηση των πρωτογενών δαπανών αναμένεται να φτάσει το 7,9% το 2025 και εκτιμάται ότι θα αποκλίνει σημαντικά κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το όριο του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης 6% που έχει τεθεί, σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου και τη δέσμευση της κυβέρνησης μέσω του Σχεδίου.

Τα λάθη γίνονται σε εύκολες περιόδους

Τα στοιχεία αναδεικνύονται σημαντικά ενόψει των συζητήσεων για την ΑΤΑ με στόχο την αύξηση του ποσοστού καταβολής της από τις αρχές του 2026 και την σταδιακή περαιτέρω άνοδο σε διάστημα 18 μηνών.

Οι μισθοί στον κρατικό προϋπολογισμό θεωρούνται πρωτογενείς δαπάνες. Πρωτογενείς δαπάνες περιλαμβάνουν μισθούς δημοσίων υπαλλήλων, συντάξεις, λειτουργικά έξοδα υπουργείων, επιδοτήσεις, κοινωνικές παροχές, και επενδύσεις.

Χθες, ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου , αναφερόμενος στη σταθερή τάση συγκράτησης των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών στοιχείων, υπογράμμισε ότι «τα λάθη γίνονται στις εύκολες περιόδους».

Πληθωριστικό βάρος για οικονομία η ΑΤΑ

Ο κ. Περσιάνης μιλώντας στις 13 Οκτωβρίου στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, κατά την έναρξη της συζήτησης του προϋπολογισμού για το 2026, χαρακτήρισε την ΑΤΑ ως πληθωριστικό βάρος για την οικονομία.

Κληθείς από τον Βουλευτή του ΔΗΣΥ, Χάρη Γεωργιάδη, να παρουσιάσει τη θέση του ΔΣΚ για την ΑΤΑ, απάντησε ότι «η δική μας ανησυχία παραμένει ότι το κόστος μισθολογίου αυξάνεται χωρίς να αυξάνεται ο όγκος ή η ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνει η οικονομία», χαρακτηρίζοντάς την ως «πληθωριστικό βάρος στην οικονομία».

Στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο, ανέφερε, δεν συμπεριλήφθηκε δυνητική συμφωνία για την ΑΤΑ. Εκτίμησε ότι για το 2026 το θέμα δεν είναι σοβαρό, εξαιτίας του χαμηλού συντελεστή, «αλλά είναι ένα θέμα που συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στο μισθολόγιο».