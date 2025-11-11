Δεν είπαν «ναι» οι συντεχνίες για ΑΤΑ - Θέλουν συνάντηση με Χριστοδουλίδη

Παρατείνεται το θρίλερ για την ΑΤΑ καθώς μετά το «ναι» των εργοδοτικών οργανώσεων, οι συντεχνίες εκφράζουν έντονο προβληματισμό επί του αναθεωρημένου πλαισίου. Προς το σκοπό αυτό, θα επιδιώξουν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, δήλωσε μετά το πέρας της σύσκεψης - διάρκειας πέραν των 2 ωρών - ότι υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω συζήτηση και ανακοίνωσε πως οι συντεχνίες θα ζητήσουν άμεση συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις επόμενες ημέρες.

«Έχουμε προβληματιστεί σε σχέση με το αναθεωρημένο πλαίσιο και τις νέες προσεγγίσεις που παρατίθενται στο κείμενο το οποίο έχει αποσταλεί», ανέφερε μετά τη συνάντηση.

Σε ερώτηση κατά πόσο η κύρια διαφωνία είναι για τον κατώτατο μισθό, ο κ. Μάτσας ανέφερε ότι υπάρχει προβληματισμός σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία διαφοροποιούνται και γι' αυτό χρειάζεται κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει ομοφωνία από πλευράς συνδικαλιστικού κινήματος, ο ΓΓ της ΣΕΚ είπε «είμαστε όλοι μαζί εδώ».

Ο κ. Μάτσας απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα σημεία που χρήζουν διευκρίνησης, εν αναμονή και της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

« Η πρόθεσή μας είναι να αξιολογηθούν τα δεδομένα, να ληφθούν κάποιες απαντήσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερης σημασίας», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι θα τεθεί στο μικροσκόπιο και η σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Επάρκεια των Μισθών και τον Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθό, έτσι ώστε σε ένα συνολικό πλαίσιο να μπορέσουν να διαχειριστούν το όλο ζήτημα.

«Η σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι θετική στη βάση του γεγονότος ότι επιβεβαιώνει την προσέγγιση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη θέση που έχουν εκφράσει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσουμε τον θεσμό των συνολικών συμβάσεων για να στηρίξουμε τους εργαζόμενους και σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των μισθολογικών και των άλλων ωφελημάτων τους, αλλά παράλληλα να δημιουργήσουμε συνθήκες καλύτερης λειτουργίας της αγοράς-εργασίας στη βάση και στο πλαίσιο της αξιοπρέπειας και της ποιότητας στην απασχόληση», είπε.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο η συζήτηση έπρεπε να λήξει εδώ και καιρό, ανέφερε ότι κάποια δεδομένα αναπροσαρμόζονται. Όπως είπε, στόχος τους συνδικαλιστικού κινήματος είναι να πετύχει τη βέλτιστη συμφωνία προς όφελος των εργαζομένων και προς αυτή την κατεύθυνση συλλογικά συνεχίζουν να κινούνται.

Από πλευράς της η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους ανέφερε ότι «όσο έχει σημασία ο χρόνος, άλλο τόσο σημασία έχει το περιεχόμενο της συμφωνίας».

Σε ερώτηση κατά πόσο η σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα περιληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ΑΤΑ, ο κ. Μάτσας ανέφερε ότι τα νέα δεδομένα, όπως δημιουργούνται και αναπροσαρμόζονται, θα είναι αντικείμενο της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ότι, επειδή σήμερα υπάρχει μια καινούρια επιβεβαιωμένη προσέγγιση σε σχέση με τη δυναμική που δημιουργείται μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις, είναι ένα από τα σημεία τα οποία θέλουν να συζητήσουν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι προηγήθηκε ένα έντονο Σαββατοκύριακο διαβουλεύσεων για το ζήτημα της ΑΤΑ, το οποίο κινείτο ολοταχώς για αδιέξοδο μετά την απόρριψη από ΟΕΒ και ΚΕΒΕ του προσχεδίου «για μόνιμη συμφωνία για την ΑΤΑ» που υποβλήθηκε προς τους κοινωνικούς εταίρους από την κυβέρνηση.

Προσβλέπει σε αίσιο τέλος ο ΥΠΟΙΚ

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, δήλωσε ότι προσβλέπει σε «αίσιο τέλος» στις διαβουλεύσεις για το θέμα της ΑΤΑ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο Υπουργός επεσήμανε ότι, παρά τα σκαμπανεβάσματα, οι διαβουλεύσεις είναι συνεχείς, και σε επίπεδο του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών.

«Νομίζω ότι η διαδικασία αυτή θα έχει πολύ σύντομα αίσιο τέλος», είπε ο κ. Κεραυνός, προσθέτοντας ότι βασίζει την εκτίμησή του αυτή «στη λογική που επικρατεί στους κοινωνικούς εταίρους και στις συντεχνίες και στην εργοδοτική πλευρά ότι δεν πρέπει κανένας από εμάς να αφήσει τα πράγματα να έχουν δυσάρεστες εξελίξεις».

Ο κ. Κεραυνός συνέχισε λέγοντας ότι «σε μια φάση κατά την οποία η οικονομία μας βρίσκεται σε μια καλή πορεία, σε μια περίοδο όπου υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, νομίζω ότι η λογική θα επικρατήσει και σύντομα θα έχουμε έναν πολύ καλό αποτέλεσμα».

Ερωτηθείς αν έχει διαμορφωθεί νέο κείμενο-πρόταση από πλευράς της Κυβέρνησης, ο κ. Κεραυνός είπε ότι η πρόταση με τη μορφή αποδεκτού πλαισίου υπάρχει και πάνω σε αυτό γίνονται οι διαβουλεύσεις. «Κάποιες οριακές διαφοροποιήσεις είναι δυνατόν να υπάρξουν, γι' αυτό άλλωστε γίνονται διαβουλεύσεις», εξήγησε.

Κληθείς να σχολιάσει τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα της ΣΕΚ, Ανδρέα Μάτσα, ότι δεν θα πρέπει να δοθούν φορολογικά κίνητρα στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης σε επιχειρήσεις και στο τέλος να μη λυθεί το θέμα της ΑΤΑ, υπογράμμισε ότι δεν δίνονται φορολογικά κίνητρα στους εργοδότες και ότι «η Κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να δώσει κίνητρα, ούτως ώστε περισσότεροι εργοδότες να υιοθετήσουν την ΑΤΑ για να βρεθούν περισσότεροι εργαζόμενοι κάτω από το καθεστώς ΑΤΑ, που αυτός είναι και ο στόχος της Κυβέρνησης».

Εξάλλου, ο Υπουργός δήλωσε ότι η προσπάθεια που γίνεται για επίτευξη συμφωνίας για την ΑΤΑ εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο «της δεδηλωμένης πολιτικής της Kυβέρνησης για ενίσχυση των εισοδημάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων και των χαμηλά αμειβόμενων συμπολιτών μας».

Τα δεδομένα

Για τους εργοδότες «κόκκινη γραμμή» είναι η ενσωμάτωση της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό και η παροχή εξουσιοδότησης στους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας να εξετάσουν την εφαρμογή μέτρων για επέκταση της ΑΤΑ προκειμένου να την απολαμβάνουν περισσότεροι εργαζόμενοι με παροχή αντισταθμιστικών προς τις επιχειρήσεις.

Ο «Π» αντιλαμβάνεται ότι υπήρξε συμφωνία ώστε ο κατώτατος μισθός να ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια, όπως προνοεί άλλωστε το υφιστάμενο πλαίσιο για τον κατώτατο, και διαφοροποιείται το λεκτικό σε ό,τι αφορά την επέκταση της απόδοσης ΑΤΑ από περισσότερες επιχειρήσεις.

Η εργοδοτική πλευρά συμφωνεί με τη σταδιακή επέκταση της απόδοσης της ΑΤΑ στο 100% για όσους λαμβάνουν ΑΤΑ σε διάστημα 18 μηνών (80% την 01/01/2026 από 66,7% που είναι σήμερα, στο 90% από 01/07/2026 και στο 100% την 01/07/2027) και με την εισαγωγή οροφής 4% ως μέγιστο ποσοστό πληθωρισμού. Η ΑΤΑ θα παραχωρείται μία φορά τον χρόνο εφόσον η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ κατά το προηγούμενο έτος είναι θετική.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ