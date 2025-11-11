Το ΚΕΒΕ αποδέχθηκε το νέο πλαίσιο συμφωνίας για ΑΤΑ - Όλα τα βλέμματα στις συντεχνίες

Το ΚΕΒΕ αποδέχθηκε το διαφοροποιημένο πλαίσιο συμφωνίας για την ΑΤΑ, που τέθηκε μετά από τη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Το βάρος τώρα μετακινείται στην πλευρά των συντεχνιών, οι οποίες θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα αποδεχτούν τη διαφοροποίηση του πλαισίου που τους είχε παρουσιάσει την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση και με το οποίο είχαν συμφωνήσει. Πρακτικά, είμαστε πολύ κοντά στη λύση του ζητήματος της ΑΤΑ ακόμη και σήμερα αλλά και μπροστά σε ένα νέο αδιέξοδο αν οι συντεχνίες δεν συναινέσουν.

Στις 5.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη συνάντηση των συντεχνιών στα γραφεία της ΣΕΚ.

Οι συντεχνίες

Η εικόνα που εισπράττει ο «Π» από τις συντεχνίες είναι αυτή της επιφύλαξης, αν και με διαφορετικό τόνο.

«Θα αξιολογήσουμε το σύνολο των δεδομένων που διασυνδέονται με το ζήτημα της ΑΤΑ», ανέφερε στον «Π» ο γ.γ. της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, χωρίς να δίνει χρώμα στη στάση του.

Από τη γενική γραμματεία της ΠΕΟ μάς αναφέρθηκε ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεσμεύονται από την απόφαση της πανσυνδικαλιστικής ότι αποδέχονται την πρόταση της κυβέρνησης ως έχει και ο Πρόεδρος στις εργοδοτικές οργανώσεις πρέπει να απευθυνθεί. Δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία με αλλοίωση ουσιωδών στοιχείων της πρότασης, υπογραμμίστηκε εκ μέρους της γενικής γραμματείας της ΠΕΟ.

«Μας προβληματίζει η όλη στάση των εργοδοτών. Ήδη είχαμε συμφωνήσει στην παρουσία των δύο υπουργών και στην πορεία αναδιπλώθηκαν, κάτι που είναι ανησυχητικό. Οι συντεχνίες δεν πρόκειται να υπογράψουν συμφωνία η οποία θα αλλοιώνει τη φιλοσοφία της ΑΤΑ», δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου.

«Θα τα δούμε μαζί και οι τέσσερις συντεχνίες που μετέχουμε στον διάλογο και θα αποφασίσουμε από κοινού», ανέφερε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου.

Τα δεδομένα

Για τους εργοδότες «κόκκινη γραμμή» είναι η ενσωμάτωση της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό και η παροχή εξουσιοδότησης στους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας να εξετάσουν την εφαρμογή μέτρων για επέκταση της ΑΤΑ προκειμένου να την απολαμβάνουν περισσότεροι εργαζόμενοι με παροχή αντισταθμιστικών προς τις επιχειρήσεις.

Ο «Π» αντιλαμβάνεται ότι υπήρξε συμφωνία ώστε ο κατώτατος μισθός να ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια, όπως προνοεί άλλωστε το υφιστάμενο πλαίσιο για τον κατώτατο, και διαφοροποιείται το λεκτικό σε ό,τι αφορά την επέκταση της απόδοσης ΑΤΑ από περισσότερες επιχειρήσεις.

Η εργοδοτική πλευρά συμφωνεί με τη σταδιακή επέκταση της απόδοσης της ΑΤΑ στο 100% για όσους λαμβάνουν ΑΤΑ σε διάστημα 18 μηνών (80% την 01/01/2026 από 66,7% που είναι σήμερα, στο 90% από 01/07/2026 και στο 100% την 01/07/2027) και με την εισαγωγή οροφής 4% ως μέγιστο ποσοστό πληθωρισμού. Η ΑΤΑ θα παραχωρείται μία φορά τον χρόνο εφόσον η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ κατά το προηγούμενο έτος είναι θετική.

Προσβλέπει σε αίσιο τέλος ο ΥΠΟΙΚ

Σε «αίσιο τέλος» στις διαβουλεύσεις για το θέμα της ΑΤΑ προσβλέπει ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, και μάλιστα «πολύ σύντομα», όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο την Τρίτη.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο Υπουργός επεσήμανε ότι, παρά τα σκαμπανεβάσματα, οι διαβουλεύσεις είναι συνεχείς, και σε επίπεδο του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών.

«Νομίζω ότι η διαδικασία αυτή θα έχει πολύ σύντομα αίσιο τέλος», είπε ο κ. Κεραυνός, προσθέτοντας ότι βασίζει την εκτίμησή του αυτή «στη λογική που επικρατεί στους κοινωνικούς εταίρους και στις συντεχνίες και στην εργοδοτική πλευρά ότι δεν πρέπει κανένας από εμάς να αφήσει τα πράγματα να έχουν δυσάρεστες εξελίξεις».

Ο κ. Κεραυνός συνέχισε λέγοντας ότι «σε μια φάση κατά την οποία η οικονομία μας βρίσκεται σε μια καλή πορεία, σε μια περίοδο όπου υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, νομίζω ότι η λογική θα επικρατήσει και σύντομα θα έχουμε έναν πολύ καλό αποτέλεσμα».

Ερωτηθείς αν έχει διαμορφωθεί νέο κείμενο-πρόταση από πλευράς της Κυβέρνησης, ο κ. Κεραυνός είπε ότι η πρόταση με τη μορφή αποδεκτού πλαισίου υπάρχει και πάνω σε αυτό γίνονται οι διαβουλεύσεις. «Κάποιες οριακές διαφοροποιήσεις είναι δυνατόν να υπάρξουν, γι' αυτό άλλωστε γίνονται διαβουλεύσεις», εξήγησε.

Κληθείς να σχολιάσει τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα της ΣΕΚ, Ανδρέα Μάτσα, ότι δεν θα πρέπει να δοθούν φορολογικά κίνητρα στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης σε επιχειρήσεις και στο τέλος να μη λυθεί το θέμα της ΑΤΑ, υπογράμμισε ότι δεν δίνονται φορολογικά κίνητρα στους εργοδότες και ότι «η Κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να δώσει κίνητρα, ούτως ώστε περισσότεροι εργοδότες να υιοθετήσουν την ΑΤΑ για να βρεθούν περισσότεροι εργαζόμενοι κάτω από το καθεστώς ΑΤΑ, που αυτός είναι και ο στόχος της Κυβέρνησης».

Εξάλλου, ο Υπουργός δήλωσε ότι η προσπάθεια που γίνεται για επίτευξη συμφωνίας για την ΑΤΑ εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο «της δεδηλωμένης πολιτικής της Kυβέρνησης για ενίσχυση των εισοδημάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων και των χαμηλά αμειβόμενων συμπολιτών μας».