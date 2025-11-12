Αισιοδοξία συνδικαλιστικού κινήματος για επίτευξη συμφωνίας για ΑΤΑ

Το συνδικαλιστικό κίνημα διατηρεί την αισιοδοξία του για επίτευξη συμφωνίας στο θέμα της ΑΤΑ, εν αναμονή της νέας συνάντησης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δήλωσε στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας.

Επιβεβαίωσε ότι αυτή τη στιγμή, το σημείο τριβής στην όλη διαδικασία, αφορά το κατά πόσον η ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό, θα αποδίδεται κάθε ένα ή δύο χρόνια.

Αναφορικά με το δεύτερο σημείο τριβής το οποίο σχετίζεται με την καταληκτική παράγραφο του διαφοροποιημένου πλαισίου, ο Ανδρέας Μάτσας είπε πως η επαναδιατύπωση που έγινε, θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή.

Επισήμανε την ίδια στιγμή, πως μέσα από τη διαδικασία του διαλόγου, διεφάνη πως ο θεσμός της ΑΤΑ στην Κύπρο, όχι απλώς διατηρείται ζωντανός, αλλά αποκαθίσταται πλήρως. "Ο στόχος από δω και πέρα" - πρόσθεσε - "είναι να δημιουργηθεί η δυνατότητα ώστε η ΑΤΑ να καλύψει περισσότερους εργαζόμενους". Σημείωσε, μάλιστα, ότι επιπρόσθετο εργαλεία σ' αυτή την προσπάθεια, αποτελεί η ευρωπαϊκή οδηγία για επέκταση των συλλογικών συμβάσεων.

Αισιοδοξία για θετική κατάληξη και επίτευξη μόνιμης διευθέτησης στο θέμα της ΑΤΑ, εξέφρασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας πως η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Σε δηλώσεις του στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ, ο κ. Λετυμπιώτης εκτίμησε πως είναι ορατός ο ορίζοντας κατάληξης σε συμφωνία στο θέμα της ΑΤΑ, μετά τη συνδιαμόρφωση του πλαισίου συγκλίσεων μεταξύ εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, με τη διαμεσολάβηση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Με ειλικρινή πρόθεση απ’ όλους είναι εφικτή η επίτευξη μόνιμης διευθέτησης στο ζήτημα», πρόσθεσε.

Ως προς το αίτημα των συντεχνιών για νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι αυτό δεν έχει ακόμα υποβληθεί επισήμως, δεδομένης και της απουσίας του Προέδρου στην Αθήνα.

Πηγή: ΡΙΚ