Ρυθμίσεις για δάνεια Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών- Αναλυτικά οι πρόνοιες

Τροποποιητικό νομοσχέδιο και κανονισμοί που ρυθμίζουν τη δυνατότητα του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών να παρέχει δάνεια σε συγκεκριμένες και ειδικά καθορισμένες περιπτώσεις, κατατέθηκαν την Πέμπτη στη βουλή.

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 8 Οκτωβρίου 2025, έχει εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών, να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025» και Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φρεγγυότητας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2025 για ψήφιση του Νόμου και έγκριση των κανονισμών.

Τροποποίηση νομοθεσίας

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου ώστε να παρασχεθεί η ευχέρεια λεπτομερέστερης ρύθμισης, μέσω της έκδοσης κανονισμών, της δυνατότητας του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών να παρέχει δάνεια σε συγκεκριμένες και ειδικά καθορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να καλυφθούν τυχόν νομοθετικά κενά που δημιουργούσε η υφιστάμενη λεκτική διατύπωση του εν λόγω άρθρου.

Περαιτέρω, μέσω του τροποποιητικού νομοσχεδίου, στόχος είναι η διαγραφή της παραχώρησης επαγγελματικών δανείων με ίδια κεφάλαια Κεντρικού Φορέα, μέχρι ποσού ύψους €70.000 και αντικατάσταση τους με νέα υποπαράγραφο (iv), η οποία να καλύπτει το Σχέδιο για Δραστηριοποίηση Νέων Επιχειρηματιών, μέχρι ποσού €25.000.

Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 16 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο (γ)

(γ) για την παροχή δανείων

(i) μέχρι ποσού εκατό πέντε χιλιάδων ευρώ (€105.000), αναφορικά με σπουδές

(ii) μέχρι ποσού δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (€17.000), αναφορικά με βοήθεια σε νεοδημιουργούμενα ζευγάρια

(iii) μέχρι ποσού ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€85.000), αναφορικά με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

(iv) μέχρι ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€25.000), αναφορικά με επαγγελματική δραστηριοποίηση νέων επιχειρηματιών

(v) μέχρι ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), για εξοπλισμό αναφορικά με αγορά, ανέγερση, επέκταση οικήματος, δημιουργία γηπέδου ή κατασκευή έργων υποδομής σε υφιστάμενο γήπεδο και εξοπλισμό σωματείων, οργανώσεων και ενώσεων προσώπων και μέχρι ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000) για κτιριακές εγκαταστάσεις

(vi) ποσού από τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) μέχρι ποσού δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), αναφορικά με την αγορά οικιακών συσκευών κουζίνας, με ή χωρίς ανακαίνιση κουζίνας

(vii) μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000), αναφορικά με ενεργειακή αναβάθμιση σε υφιστάμενες κατοικίες

Στόχος η απρόσκοπτη λειτουργία σχεδίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κεντρικού Φορέα) κατά την εξέταση και διαμόρφωση των Ειδικότερων Κριτηρίων για τα Σχέδια που υλοποιεί ο Κεντρικός Φορέας, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26/7/2024, διαπίστωσε την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων Κανονισμών του και διόρθωσης ορισμένων λανθασμένων διατυπώσεων σε συγκεκριμένες πρόνοιες αυτών για την απρόσκοπτη λειτουργία των Σχεδίων που υλοποιεί ο Κεντρικός Φορέας.

(ii) Τροποποίηση του Κανονισμού 2

Προνοείται αντικατάσταση των όρων «αναδιάρθρωση δανείου» και «χρηματοπιστωτικό ίδρυμα» με νέους όρους ώστε η ΚΕΔΙΠΕΣ να μπορεί να ετοιμάσει τα έγγραφα για τις αναδιαρθρώσεις που έχουν εγκριθεί με βάση το Σχέδιο Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων του ΚΦΙΚΒ και εκκρεμεί η υλοποίηση τους σχεδόν τρία χρόνια ως ακολούθως:

α) «αναδιάρθρωση δανείου» σημαίνει την παραχώρηση νέου δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για εξόφληση υφιστάμενου δανείου, που είτε παραχωρήθηκε με κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα, είτε παραχωρήθηκε κατόπιν εγγύησης του Κεντρικού Φορέα και/ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ανεξαρτήτως εάν τέτοιο προς εξόφληση υφιστάμενο δάνειο παραχωρήθηκε πριν ή μετά την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών και/ή κατά πόσο η συμφωνία που αφορά τέτοιο υφιστάμενο δάνειο έχει τροποποιηθεί ή όχι.

β) «χρηματοπιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει τα νόμιμα αδειοδοτημένα από αρμόδια κρατική αρχή στη Δημοκρατία, πιστωτικά ιδρύματα, τις αδειοδοτημένες και/ή εγκεκριμένες, κατόπιν δικαστικής απόφασης ή διατάγματος, εταιρείες ή οργανισμούς εξαγοράς πιστώσεων». Περαιτέρω, αποφασίστηκε να εισαχθεί μια επιφύλαξη που να ορίζει το εξής: «Νοείται ότι για σκοπούς των παρόντων Κανονισμών ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θεωρείται και η ΚΕΔΙΠΕΣ».

(iii) Προσθήκη του Κανονισμού 18(Α)

Παράλληλα, προστίθεται ο κανονισμός 18(A), για σκοπούς ομαλότητας της υφιστάμενης διαδικασίας των αναδιαρθρώσεων δανείων, ως εξής:

«Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας εις τους παρόντες Κανονισμούς, ο Κεντρικός Φορέας δύναται να συνάπτει συμφωνία με οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ούτως ώστε το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να προβαίνει σε αναδιαρθρώσεις δανείων».

(iv) Διάφορες Τροποποιήσεις

Επίσης, προνοούνται διάφορες άλλες τροποποιήσεις για λόγους αρτιότερης νομοτεχνικής διατύπωσης καθώς και διόρθωσης ορισμένων λανθασμένων διατυπώσεων σε συγκεκριμένες πρόνοιες αυτών αλλά και για την απρόσκοπτη λειτουργία των Σχεδίων που υλοποιεί ο Κεντρικός Φορέας

Το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ( Σύσταση, Σκοποί Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα Τροποποιητικός Νόμος του 2025» και Οι «περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2025», έτυχαν επεξεργασίας από τον ΚΦΙΚΒ κατόπιν διαβούλευσης με το Υπουργείο Οικονομικών και έτυχαν της δέουσας νομοτεχνικής επεξεργασίας.