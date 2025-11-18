Για παράνομες ιστοσελίδες καζίνο στην Κύπρο προειδοποιεί η Αρχή Παιγνίων

Για παράνομες ιστοσελίδες και παραπλανητικές διαφημίσεις που προωθούν διαδικτυακό καζίνο, προειδοποιεί το κοινό Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο (ΑΠΕΚ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Αρχή έχει εντοπίσει πρόσφατα αυξημένη δραστηριότητα από παράνομες ιστοσελίδες και πλατφόρμες, καθώς και παραπλανητικές διαφημίσεις που προωθούν υπηρεσίες διαδικτυακού καζίνο στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ορισμένες από αυτές τις διαφημίσεις, όπως σημειώνεται, αποτελούν οργανωμένες απάτες, καθώς παραπέμπουν ψευδώς στο αδειοδοτημένο καζίνο της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να παραπλανήσουν τους πολίτες και να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά δεδομένα.

Η ΑΠΕΚ υπενθυμίζει στο κοινό ότι τα κυπριακά καζίνο λειτουργούν αποκλειστικά επίγεια και δεν επιτρέπεται καμία μορφή διαδικτυακού καζίνου στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Επομένως, οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή πλατφόρμα προσφέρει “online καζίνο από την Κύπρο” ή ισχυρίζεται ότι είναι “το επίσημο κυπριακό καζίνο” είναι παράνομη.

Όπως αναφέρει η Αρχή, η συμμετοχή σε παράνομα διαδικτυακά καζίνο συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους, όπως έλλειψη προστασίας κερδών και καταθέσεων, αυξημένη πιθανότητα κλοπής, κατάχρησης ή διαρροής ευαίσθητων στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, απάτες μη εξουσιοδοτημένων χρεώσεων και υποκλοπής στοιχείων πληρωμής.

Επίσης, υπάρχει απουσία μέτρων Υπεύθυνου Παιγνίου και συνεπώς δεν υπάρχουν όρια, αυτοαποκλεισμός ή δικλείδες προστασίας και λειτουργούν ελλιπείς διαδικασίες ταυτοποίησης που επιτρέπουν την έκθεση ανηλίκων σε τυχερά παιχνίδια. Τέλος, υπάρχει αδυναμία υποβολής καταγγελιών και συνεπώς δεν υπάρχουν αξιόπιστοι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών.

Η ΑΠΕΚ υπενθυμίζει ότι το μοναδικό αδειοδοτημένο καζίνο στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι το Integrated Casino Resort (ICR) Cyprus, καθώς και οι δορυφορικές του εγκαταστάσεις σε Λευκωσία, Αμμόχωστο και Πάφο, τα οποία λειτουργούν αποκλειστικά ως επίγεια καζίνο.

ΚΥΠΕ