Η Emirates παραγγέλνει 65 επιπλέον Boeing 777X αξίας 38 δισ. Δολαρίων στο Dubai Airshow 2025

Η Emirates, η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία στον κόσμο, ανακοίνωσε χθες, πρώτη ημέρα του Dubai Airshow 2025, νέα παραγγελία 65 επιπλέον Boeing 777-9, εξοπλισμένων με κινητήρες GE9X, αξίας 38 δισ. δολαρίων σε τιμές καταλόγου.

Με τη νέα συμφωνία, το συνολικό βιβλίο παραγγελιών της Emirates από την Boeing διαμορφώνεται στα 315 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου – 270 Boeing 777X, 10 εμπορευματικά 777F και 35 Boeing 787. Την ίδια στιγμή, οι παραγγελίες κινητήρων GE9X από την GE Aerospace φτάνουν πλέον τις 540 μονάδες. Η επένδυση αυτή αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές δεσμεύσεις των τελευταίων ετών προς την αμερικανική αεροδιαστημική βιομηχανία, στηρίζοντας έμμεσα εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης στις ΗΠΑ σε βάθος πολλών ετών.

Η νέα συμφωνία της Emirates λειτουργεί και ως στήριξη στη μελέτη ανάπτυξης της Boeing για το 777-10, το μεγαλύτερο υποψήφιο μέλος της οικογένειας 777X. Η αεροπορική εταιρεία έχει εξασφαλίσει το δικαίωμα να μετατρέψει στο μέλλον μέρος της παραγγελίας των 777-9 σε 777-10 ή 777-8.

Η Αυτού Υψηλότητα Σεΐχης Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Emirates Airline και του Ομίλου Emirates, δήλωσε: «Η Emirates είναι ήδη ο μεγαλύτερος χειριστής Boeing 777 παγκοσμίως και σήμερα επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο τη δέσμευσή μας στο πρόγραμμα, με επιπλέον παραγγελίες αξίας 38 δισ. δολαρίων για 65 Boeing 777-9 και 130 κινητήρες GE9X. Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική κίνηση και απόδειξη της στενής μας σχέσης με τις Boeing και GE, αλλά και της συνεχούς στήριξής μας στη βιομηχανία αεροδιαστημικής των ΗΠΑ.

Κάθε αεροσκάφος σε αυτή την παραγγελία έχει ενταχθεί προσεκτικά στο αναπτυξιακό πλάνο της Emirates, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις φιλοδοξίες του Ντουμπάι για τα επόμενα χρόνια. Η διατήρηση ενός σύγχρονου στόλου νέας γενιάς και η προσφορά καινοτόμων προϊόντων καμπίνας είναι σταθερά στον πυρήνα της στρατηγικής μας. Αναμένουμε τις πρώτες παραδόσεις των 777-9 από το δεύτερο τρίμηνο του 2027 και συνεργαζόμαστε στενά με τη Boeing ώστε τα νέα μας αεροσκάφη να διαθέτουν προηγμένα χαρακτηριστικά που θα αναβαθμίσουν περαιτέρω την εμπειρία πτήσης».

Αναφερόμενος στη μελέτη για το 777-10, πρόσθεσε:

«Έχουμε διαμηνύσει εδώ και καιρό ότι η αγορά χρειάζεται αεροσκάφη μεγαλύτερης χωρητικότητας και ακόμη μεγαλύτερης αποδοτικότητας, ειδικά με την αναμενόμενη αύξηση της αεροπορικής κίνησης και τους ολοένα πιο έντονους περιορισμούς στα αεροδρόμια. Γι’ αυτό στηρίζουμε πλήρως τη μελέτη σκοπιμότητας της Boeing για το 777-10 και έχουμε διατηρήσει τη δυνατότητα να μετατρέψουμε μέρος της τελευταίας μας παραγγελίας 777-9 σε 777-10 ή 777-8»

Η Πρόεδρος και CEO της Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope, σχολίασε: «Μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Emirates επιλέγει ξανά το 777X για να στηρίξει τα επόμενα βήματά της, ενισχύοντας τον ήδη κορυφαίο στόλο και το παγκόσμιο δίκτυό της. Η συνεργασία μας με την Emirates μετράει πάνω από 40 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους αερομεταφορείς διεθνώς. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία και να την επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια».

Ο Πρόεδρος & CEO των Commercial Engines & Services της GE Aerospace, Russell Stokes, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που εμβαθύνουμε μια συνεργασία δεκαετιών με την Emirates, καθώς από κοινού προωθούμε το μέλλον της αεροπορίας. Ως ο μεγαλύτερος πελάτης κινητήρων GE90 και GP7200 παγκοσμίως, η Emirates με τη νέα παραγγελία GE9X επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στην τεχνολογία και την ομάδα μας. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την Emirates σε κάθε στάδιο, ώστε να αξιοποιήσει στο έπακρο την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία των κορυφαίων τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών μας».

Στην 40ετή πορεία της, η Emirates έχει επιχειρήσει με κάθε μοντέλο της οικογένειας Boeing 777 και σήμερα διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο 777 στον κόσμο, εξοπλισμένο με κινητήρες GE90. Τα 119 Boeing 777-300ER, τα 10 Boeing 777-200LR και τα 11 Boeing 777F της εταιρείας συνδέουν το Ντουμπάι με περισσότερους από 140 προορισμούς και στηρίζουν το εμπόριο, τον τουρισμό και την οικονομική δραστηριότητα σε έξι ηπείρους.

Μετά από τη χθεσινή παραγγελία, η Emirates αναμένει παραδόσεις Boeing έως το 2038 – μια δέσμευση που θα ενεργοποιήσει την τεχνογνωσία και την τεχνική δεξιότητα χιλιάδων εργαζομένων στις ΗΠΑ, όπου κατασκευάζονται και συναρμολογούνται τα 777X και οι κινητήρες GE9X σε πολιτείες όπως: Αλαμπάμα, Κάνσας, Κεντάκι, Ιντιάνα, Μασαχουσέτη, Μίσιγκαν, Μισισίπι, Νιου Χάμσαϊρ, Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο, Νότια Καρολίνα, Τέξας, Βερμόντ και Ουάσιγκτον.

Στόλος και βιβλίο παραγγελιών αεροσκαφών της Emirates – 17 Νοεμβρίου 2025