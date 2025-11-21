Στα €2,1 δισ. οι δαπάνες για ταξίδια εκτός Κύπρου, €300 εκατ. εντός χώρας

Οι δαπάνες για ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό το 2024 έφθασαν τα €2,1 δισ., σημειώνοντας αύξηση 6,7% σε σύγκριση με το 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι δαπάνες σε μεταφορικά αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, με ποσοστό 34,8%, ενώ μικρότερα ποσοστά αντιστοιχούσαν σε δαπάνες για τρόφιμα και ποτά σε εστιατόρια και καφετέριες (24,2%), σε δαπάνες διαμονής (23,6%), και σε άλλα έξοδα (17,4%).

Όσον αφορά τις δαπάνες για τα ταξίδια εντός Κύπρου ανήλθαν στα €300,1 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σύγκριση με το 2023. Οι δαπάνες διαμονής αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών για τα ταξίδια εντός Κύπρου (37,4%), ενώ οι δαπάνες σε τρόφιμα και ποτά σε εστιατόρια και καφετέριες κατείχαν ποσοστό 35,8%. Οι δαπάνες σε μεταφορικά αποτελούσαν ποσοστό 9,2% των συνολικών δαπανών και τα άλλα έξοδα 17,6%.

Αύξηση 9,1% στα ταξίδια

Κατά το 2024, 543.526 κάτοικοι Κύπρου πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι με διανυκτέρευση εντός ή/και εκτός Κύπρου για προσωπικούς λόγους, παρουσιάζοντας αύξηση 9,1% σε σύγκριση με το 2023, κατά το οποίο ταξίδεψαν συνολικά 498.026 άτομα.

Οι κάτοικοι που πραγματοποίησαν ταξίδια μόνο στην Κύπρο κατά το 2024, αυξήθηκαν κατά 5,2%, φθάνοντας τους 164.590, σε σύγκριση με 156.510 το 2023.

Οι κάτοικοι που πραγματοποίησαν ταξίδια μόνο στο εξωτερικό ανήλθαν στους 169.525, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 6,6% σε σύγκριση με 181.428 κατοίκους που ταξίδεψαν κατά το 2023.

Παράλληλα, 209.411 άτομα ταξίδεψαν τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου κατά το 2024, καταγράφοντας αύξηση 30,8% σε σύγκριση με το έτος 2023.

Ταξίδια Κατοίκων Κύπρου

Ο αριθμός των ταξιδιών εντός Κύπρου αυξήθηκε κατά 3,5%, από 1.564.359 ταξίδια που καταγράφηκαν κατά το 2023, σε 1.619.371 το 2024. Το ποσοστό των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους (δηλ. για ανάπαυση και αναψυχή, επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλους, λόγους υγείας, προσκύνημα κ.λπ.) αποτελούσε το 98,5% των ταξιδιών εντός Κύπρου και για επαγγελματικούς λόγους το 1,5%.

Τα ενοικιαζόμενα καταλύματα, όπως ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, κατασκηνώσεις, ξενώνες κ.λπ., αποτελούσαν τον κύριο τύπο διαμονής για το 51,2% των ταξιδιών στην Κύπρο και τα μη ενοικιαζόμενα καταλύματα (δηλ. ιδιόκτητη κατοικία, διαμονή σε συγγενείς/φίλους κ.λπ.) αποτελούσαν τον κύριο τύπο διαμονής για το 48,8%.

Ο αριθμός των ταξιδιών στο εξωτερικό το 2024 ανήλθε σε 1.747.492 σε σύγκριση με 1.674.725 το 2023, σημειώνοντας αύξηση 4,3%. Ποσοστό 86,4% των ταξιδιών διενεργήθηκαν για προσωπικούς λόγους και 13,6% για επαγγελματικούς λόγους. Από τον συνολικό αριθμό των ταξιδιών στο εξωτερικό, ποσοστό 72,7% είχε ως κύριο τύπο διαμονής ενοικιαζόμενα καταλύματα, ενώ ποσοστό 27,3% είχε ως κύριο τύπο διαμονής μη ενοικιαζόμενα καταλύματα.