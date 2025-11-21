Στα €2,1 δισ. οι δαπάνες για ταξίδια εκτός Κύπρου, €300 εκατ. εντός χώρας

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι δαπάνες σε μεταφορικά αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό οι δαπάνες διαμονής αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών

Οι δαπάνες για ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό το 2024 έφθασαν τα €2,1 δισ., σημειώνοντας αύξηση 6,7% σε σύγκριση με το 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι δαπάνες σε μεταφορικά αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, με ποσοστό 34,8%, ενώ μικρότερα ποσοστά αντιστοιχούσαν σε δαπάνες για τρόφιμα και ποτά σε εστιατόρια και καφετέριες (24,2%), σε δαπάνες διαμονής (23,6%), και σε άλλα έξοδα (17,4%).

Όσον αφορά τις δαπάνες για τα ταξίδια εντός Κύπρου ανήλθαν στα €300,1 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σύγκριση με το 2023. Οι δαπάνες διαμονής αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών για τα ταξίδια εντός Κύπρου (37,4%), ενώ οι δαπάνες σε τρόφιμα και ποτά σε εστιατόρια και καφετέριες κατείχαν ποσοστό 35,8%. Οι δαπάνες σε μεταφορικά αποτελούσαν ποσοστό 9,2% των συνολικών δαπανών και τα άλλα έξοδα 17,6%.

Αύξηση 9,1% στα ταξίδια

Κατά το 2024, 543.526 κάτοικοι Κύπρου πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι με διανυκτέρευση εντός ή/και εκτός Κύπρου για προσωπικούς λόγους, παρουσιάζοντας αύξηση 9,1% σε σύγκριση με το 2023, κατά το οποίο ταξίδεψαν συνολικά 498.026 άτομα.

Οι κάτοικοι που πραγματοποίησαν ταξίδια μόνο στην Κύπρο κατά το 2024, αυξήθηκαν κατά 5,2%, φθάνοντας τους 164.590, σε σύγκριση με 156.510 το 2023.

Οι κάτοικοι που πραγματοποίησαν ταξίδια μόνο στο εξωτερικό ανήλθαν στους 169.525, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 6,6% σε σύγκριση με 181.428 κατοίκους που ταξίδεψαν κατά το 2023.

Παράλληλα, 209.411 άτομα ταξίδεψαν τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου κατά το 2024, καταγράφοντας αύξηση 30,8% σε σύγκριση με το έτος 2023.

Ταξίδια Κατοίκων Κύπρου

Ο αριθμός των ταξιδιών εντός Κύπρου αυξήθηκε κατά 3,5%, από 1.564.359 ταξίδια που καταγράφηκαν κατά το 2023, σε 1.619.371 το 2024. Το ποσοστό των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους (δηλ. για ανάπαυση και αναψυχή, επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλους, λόγους υγείας, προσκύνημα κ.λπ.) αποτελούσε το 98,5% των ταξιδιών εντός Κύπρου και για επαγγελματικούς λόγους το 1,5%.

Τα ενοικιαζόμενα καταλύματα, όπως ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, κατασκηνώσεις, ξενώνες κ.λπ., αποτελούσαν τον κύριο τύπο διαμονής για το 51,2% των ταξιδιών στην Κύπρο και τα μη ενοικιαζόμενα καταλύματα (δηλ. ιδιόκτητη κατοικία, διαμονή σε συγγενείς/φίλους κ.λπ.) αποτελούσαν τον κύριο τύπο διαμονής για το 48,8%.

Ο αριθμός των ταξιδιών στο εξωτερικό το 2024 ανήλθε σε 1.747.492 σε σύγκριση με 1.674.725 το 2023, σημειώνοντας αύξηση 4,3%. Ποσοστό 86,4% των ταξιδιών διενεργήθηκαν για προσωπικούς λόγους και 13,6% για επαγγελματικούς λόγους. Από τον συνολικό αριθμό των ταξιδιών στο εξωτερικό, ποσοστό 72,7% είχε ως κύριο τύπο διαμονής ενοικιαζόμενα καταλύματα, ενώ ποσοστό 27,3% είχε ως κύριο τύπο διαμονής μη ενοικιαζόμενα καταλύματα.

