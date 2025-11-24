Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η τράπεζα εξαγωγών ΗΠΑ επενδύει $100 δις για διασφάλιση κρίσιμων ορυκτών και LNG για τη Δύση

Η πρώτη δόση των συμφωνιών θα περιλαμβάνει έργα στην Αίγυπτο, το Πακιστάν και την Ευρώπη

Η Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών των ΗΠΑ (EXIM) θα επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια για να διασφαλίσει αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών, πυρηνικής ενέργειας και υγροποιημένου φυσικού αερίου στις ΗΠΑ και στις συμμαχικές χώρες, δήλωσε ο Πρόεδρος του οργανισμού, Τζον Γιοβάνοβιτς, στους Financial Times, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

Η πρώτη δόση των συμφωνιών θα περιλαμβάνει έργα στην Αίγυπτο, το Πακιστάν και την Ευρώπη, είπε ο κ. Γιοβάνοβιτς στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι η Δύση εξαρτάται υπερβολικά από τις προμήθειες αυτών των κρίσιμων υλικών που «δεν είναι πλέον δίκαιες».

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από αυτά που προσπαθούμε, χωρίς αυτές οι υποκείμενες αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών να είναι ασφαλείς, σταθερές και λειτουργικές», ανέφερε.

Το Κογκρέσο ενέκρινε 135 δις. δολάρια για ανάπτυξη της EXIM

Ο κ. Γιοβάνοβιτς δήλωσε στους FT ότι οι αρχικές συμφωνίες της Τράπεζας θα περιλαμβάνουν εγγύηση πιστώσεων για φυσικό αέριο, αξίας 4 δισ. δολαρίων, που θα παραδοθεί στην Αίγυπτο από τον όμιλο εμπορευμάτων Hartree Partners, με έδρα τη Νέα Υόρκη, και δάνειο 1,25 δισ. δολαρίων για το ορυχείο Reko Diq που αναπτύσσεται από την εταιρεία Barrick Mining στο Πακιστάν.

Η Τράπεζα έχει ακόμη 100 δισ. δολάρια για να αξιοποιήσει από τα 135 δισ. δολάρια που ενέκρινε το Κογκρέσο, πρόσθεσε.

Η EXIM δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό εκτός των κανονικών ωρών λειτουργίας της.

Η επένδυση της Τράπεζας ευθυγραμμίζεται με την ατζέντα του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για ενεργειακή κυριαρχία.

Ο Τραμπ έκανε προεκλογική εκστρατεία με την υπόσχεση να αυξήσει την ενεργειακή παραγωγή των ΗΠΑ και επιδίωξε να καταργήσει τους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς κανονισμούς από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ

