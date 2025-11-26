Διευρύνονται εμπόριο και επενδύσεις μεταξύ Κύπρου-Κίνας

Την εκτίμηση του για την υποστήριξη της Κίνας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξέφρασε την Τετάρτη ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, κατά την τελετή αποχαιρετισμού του Πρέσβη της Κίνας στην Κύπρο Liu Yantao. Είπε ακόμη ότι οι διμερείς σχέσεις αναπτύσσονται, ενώ το εμπόριο και οι επενδύσεις μεταξύ των δύο χωρών διευρύνονται.

«Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη στάση της Κίνας στο κυπριακό ζήτημα, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της ως Μόνιμου Μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στην υποστήριξη των προσπαθειών μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια βιώσιμη και διαρκή διευθέτηση, βάσει του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ», είπε ο κ. Κεραυνός, σε ομιλία του κατά την εκδήλωση που έγινε σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας.

Ανέφερε επίσης ότι παρόλο που απομένουν πολλά να γίνουν για να διασφαλιστεί η διαρκής ειρήνη, παγκοσμίως, τόσο η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας όσο και η Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζουν και τηρούν τις βασικές αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.

Επιπλέον, ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την πεποίθηση ότι στα επόμενα χρόνια, Κυπριακή Δημοκρατία και Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας θα εδραιώσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, ανεβάζοντας τη σχέση τους σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Είπε ακόμη ότι «οι διμερείς μας σχέσεις αναπτύσσονται ραγδαία», ενώ το εμπόριο και οι επενδύσεις μεταξύ των δύο χωρών διευρύνονται, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Κύπρο, ο κ. Liu εργάστηκε ακούραστα για την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης των δύο χωρών και πρόσθεσε πως «αυτές οι προσπάθειες έχουν θέσει ισχυρά θεμέλια για το μέλλον».

«Από την οπτική γωνία του Υπουργείου Οικονομικών, εκτιμούμε ιδιαίτερα τον εποικοδομητικό διάλογο που έχουμε διατηρήσει», πρόσθεσε.

