Ελαφρές πιέσεις την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο

Ελαφρές πιέσεις δέχθηκε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 277,38 μονάδες, σημειώνοντας αμελητέες απώλειες σε ποσοστό 0,11%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €570.783.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 168,18 μονάδες, καταγράφοντας πτώση σε ποσοστό 0,10%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψε μόνο ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,29%, ενώ απώλειες παρουσίασαν οι δείκτες της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,73% και των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,27%. Χωρίς μεταβολή παρέμεινε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €440.138 (τιμή κλεισίματος €8,00 – άνοδος 0,25%), της Atlantic Insurance με €25.934 (τιμή κλεισίματος €2,40 – άνοδος 0,84%), της The Cyprus Cement με €25.257 (τιμή κλεισίματος €1,24 – πτώση 1,59%), της Demetra Holdings με €14.523 (τιμή κλεισίματος €1,60 – πτώση 0,31 %) και της ΚΕΟ με €11.957 (τιμή κλεισίματος €2,64 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 8 καθοδικά και 3 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 174.

Εξάλλου, το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι, στo πλαίσιo των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει για προβολή της χρηματιστηριακής αγοράς της Κύπρου και της διεθνούς εικόνας των εισηγμένων εταιρειών του, διοργανώνει στην Αθήνα, Road Show, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου και ώρα 09:30 – 14:30 στα Κεντρικά Γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σε ανακοίνωση, το ΧΑΚ αναφέρει ότι την εκδήλωση θα χαιρετήσουν με ομιλία τους ο Πρόεδρος του ΧΑΚ Μαρίνος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Γιώργος Θεοχαρίδης.

Προσθέτει ότι στο Road-Show θα γίνει παρουσίαση της κυπριακής χρηματιστηριακής αγοράς και των εξελίξεων στο ΧΑΚ, ενώ σ’ αυτό θα λάβουν μέρος 7 εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους και τα νέα σχέδια τους. Οι εταιρείες που συμμετέχουν είναι η Τράπεζα Κύπρου, η Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λτδ, η Netinfo Plc, η Petrolina (Holdings), Public Ltd, η Ellinas Finance Public Company Ltd, η Top Kinisis Travel Public Ltd και η Athantic Insurance Company Plc Ltd.

Αναφέρει επίσης ότι κατά τη διάρκεια του Road-Show, έχουν διευθετηθεί παράλληλα να γίνουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις (one-to-one business meetings) των εισηγμένων εταιρειών του ΧΑΚ με θεσμικούς επενδυτές, με αναλυτές, διαχειριστές κεφαλαίων κι’ άλλους χρηματοοικονομικούς φορείς της Ελλάδας.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο αναφέρει ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών ΧΑΚ, κατά τη συνεδρία της που έγινε τηv Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025 ενέκρινε τις αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών, στο πλαίσιο της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης για την περίοδο Μάιος 2025 – Οκτώβριος 2025.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι οι μετοχές της εταιρείας AGROS DEVELOPMENT COMPANY "PROODOS" PUBLIC LTD εξέρχονται από τη σύνθεση του Γενικού Δείκτη ΧΑΚ, ενώ διαφοροποιείται το υφιστάμενο ποσοστό στάθμισης σε όλους τους δείκτες στους οποίους συμμετέχουν, για την ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD στο 23%, την INTERFUND INVESTMENTS PLC στο 19%, την TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD στο 29% και στην AGROS DEVELOPMENT COMPANY "PROODOS" PUBLIC LTD στο 13%.

Αναφέρει ότι οι συντελεστές στάθμισης (Capping Factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση του Γενικού Δείκτη και του Δείκτη Κύριας Αγοράς θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της χρηματιστηριακής συνεδρίας της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου 2025.

Προσθέτει ότι όλες οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025.

Επιπλέον, το Χρηματιστήριο αναφέρει ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή Δεικτών, προέβηκε στις 26 Νοεμβρίου 2025, σε αναθεώρηση του Δείκτη για το εξάμηνο Μάιος 2025 – Οκτώβριος 2025.

Προσθέτει ότι η αξιολόγηση του κριτηρίου εμπορευσιμότητας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους προβλεπόμενους Κανόνες του Δείκτη, λαμβάνοντας υπόψη ποσοστό 6%.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση που έγινε το ποσοστό στάθμισης της εταιρείας ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD αυξάνεται στο 23% και της INTERFUND INVESTMENTS PLC μειώνεται στο 19%.

Επίσης, το ΧΑΚ αναφέρει ότι η Επιτροπή αποφάσισε περαιτέρω τη σύνθεση του Καταλόγου Αντικατάστασης, ο οποίος περιλαμβάνει τις πέντε αμέσως επόμενες επιλέξιμες και μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση μετοχές, σύμφωνα με τους κανόνες του Δείκτη.

Αναφέρει ότι ο κατάλογος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αντικατάστασης μετοχής κατά το επόμενο εξάμηνο και πριν την επόμενη τακτική αναθεώρηση.

Παρατίθενται πιο κάτω τα ονόματα των μετοχών που συνθέτουν τον Κατάλογο Αντικατάστασης (Reserve List): CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD, LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD, TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD, CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD και CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD.

Τέλος, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών ΧΑΚ, κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης για το εξάμηνο Μάιος 2025 – Οκτώβριος 2025, ενέκρινε τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις στις συνθέσεις των Δεικτών της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς του ΧΑΚ:

Αναφέρει ότι η μετοχή της εταιρείας GLOBALWEALTH GROUP PLC, εισέρχεται στις συνθέσεις του Δείκτη Ν.Ε.Α. ΧΑΚ και του Δείκτη Χρηματοοικονομικών ΧΑΚ και προσθέτει πως η μετοχή της εταιρείας THE REPUTATION EXCHANGE PLC, εισέρχεται στη σύνθεση του Δείκτη Ν.Ε.Α. ΧΑΚ.

Οι πιο πάνω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ