Νέες προοπτικές στο Κυπριακό βλέπει μετά την εκλογή Έρχιουρμαν ο Στέφανος Στεφάνου

Η πρόσφατη εκλογή νέας ηγεσίας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα δημιουργεί νέα ελπίδα για θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό δήλωσε την Τετάρτη ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου ο οποίος εξέφρασε ετοιμότητα "να στηρίξουμε μια νέα διαδικασία, η οποία πρέπει να ξεκινήσει από το σημείο όπου διακόπηκαν οι συνομιλίες στο Κρανς Μοντανά, στη βάση του πλαισίου Γκιουτέρες και διαφυλάσσοντας ολόκληρο το διαπραγματευτικό κεκτημένο".

Σε ομιλία του στην παρουσίαση του βιβλίου «Ο αγωνιστής-δάσκαλος της τουρκοκυπριακής αριστεράς» του Αμπντουλλάχ Κορκμαζάν, προς τιμή του Τ/κ πολιτικού, Οζκέρ Οζγκιούρ, στη Λευκωσία, ο κ. Στεφάνου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, είπε ότι "προσεγγίσεις που βλέπουν το Κυπριακό ως μια μόνιμη στάση διαμαρτυρίας, προσεγγίσεις μικροπολιτικής εκμετάλλευσης και προσεγγίσεις με εθνικιστικές κορώνες είναι ξένες προς εμάς".

Πρόσθεσε ότι "ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς η ακροδεξιά ενισχύεται κι αυτό δεν είναι καθόλου καλό για την προοπτική της λύσης διότι πέραν του γεγονότος ότι η ακροδεξιά δηλητηριάζει την κοινωνία με τα εθνικιστικά, ρατσιστικά και μισαλλόδοξα μηνύματά της, η παρουσία της επηρεάζει κι άλλα κόμματα τα οποία κάτω από την πίεση της ακροδεξιάς νομιμοποιούν την ατζέντα και τη ρητορική της με αποτέλεσμα να προκαλούνται ακόμα περισσότερα προβλήματα".

Όπως είπε ο κ. Στεφάνου "το χειρότερο βέβαια είναι πως παγιώνουν τη διχοτόμηση και βάζουν ταφόπλακα στο Κυπριακό", ωστόσο, το ΑΚΕΛ, παρά τις δυσκολίες της εποχής, παραμένει υπέρμαχος του διαλόγου και της ομοσπονδιακής λύσης στην οποία οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι θα συνδιαχειρίζονται το κοινό δικοινοτικό κράτος τους˙ σε μια λύση που δεν θα καθιστά το νησί όμηρο σε 'μητέρες πατρίδες' και σε ιμπεριαλιστικά κέντρα και που θα φέρνει τα κοινά συμφέροντα των δύο κοινοτήτων πάνω από τις όποιες διαφορές τους".

Αναφερόμενος στον Τ/κ πολιτικό Οζκέρ Οζγκιούρ, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι "ηγήθηκε του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος σε εποχές που η έννοια της δημοκρατίας και η ανοχή στην αντίθετη άποψη εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας δεν ήταν καθόλου δεδομένη και ως εκ τούτου έπρεπε να δώσει αγώνες με μεγάλο θάρρος".

Πρόσθεσε ότι "στη συνέχεια, στα ηνία του Κόμματος Ενωμένη Κύπρος (ΒΚΡ) έπαιξε σημαντικό ρόλο στους αγώνες που οδήγησαν στο τέλος της εποχής Ντενκτάς, τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων και την εδραίωση του κοινού αγώνα των δύο κοινοτήτων για ειρήνη και ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού".

Όπως είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, "ο Οζκέρ, με την ευαισθησία και την ανθρωπιά του, κατέκτησε τον σεβασμό της κοινωνίας ενώ η πολυκύμαντη δράση του, η αφοσίωσή του στον αγώνα για ειρήνη και επανένωση, καθώς και η αγάπη του για τον άνθρωπο, τον καθιέρωσαν ως ένα σύμβολο της κοινής μας πατρίδας".

Για το βιβλίο του Αμπντουλλάχ Κορκμαζάν, σε μετάφραση, Μαρίας Σιακαλλή, ο κ. Στεφάνου, είπε ότι "είναι μια υπενθύμιση ότι ο αγώνας μας για την ειρήνη και την επανένωση είναι διαχρονικός, και ότι η ιστορία μας περιλαμβάνει ανθρώπους σαν τον Οζκέρ, οι οποίοι με το παράδειγμά τους εμπνέουν και καθοδηγούν".

ΠΗΓΗ: KYΠΕ