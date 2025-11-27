Ουκρανία στη μέγγενη του ΔΝΤ: Φορολογικό σοκ για να εξασφαλίσει νέο δάνειο

Σε μια κρίσιμη κίνηση για την επιβίωση της οικονομίας της, η κυβέρνηση του Κιέβου συμφώνησε να καταργήσει σειρά φορολογικών απαλλαγές, προκειμένου να διασφαλίσει την πρόσβαση σε νέο πακέτο χρηματοδότησης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η συμφωνία ωστόσο εξαρτάται άμεσα από το εάν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα δώσουν τελικά το «πράσινο φως» για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Το ΔΝΤ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επήλθε τεχνική συμφωνία με την ουκρανική κυβέρνηση για ένα τετραετές πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους περίπου 8 δισ. δολαρίων. Το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου αναμένεται να εγκρίνει το πακέτο μόλις το Κίεβο εφαρμόσει συγκεκριμένα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν τεθεί ως προϋπόθεση.

Στον πυρήνα της συμφωνίας βρίσκεται η αυστηροποίηση της φορολογικής πολιτικής: η Ουκρανία δεσμεύεται να επιταχύνει τις προσπάθειες κατά της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, αλλά και να διευρύνει τη φορολογική της βάση. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις συνομιλίες, τα οποία μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, οι «προαπαιτούμενες ενέργειες» του ΔΝΤ περιλαμβάνουν τον τερματισμό αρκετών φοροαπαλλαγών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι η επιβολή ΦΠΑ σε αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες με ετήσια έσοδα άνω του 1 εκατ. χρίβνια (24.000 δολάρια), ένα «παραθυράκι» που χρησιμοποιήθηκε ευρέως – ακόμη και από μεγάλες εταιρείες και αλυσίδες εστίασης – για τη μείωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Παράλληλα, σχεδιάζεται να καταργηθεί η απαλλαγή από δασμούς για παραγγελίες από το εξωτερικό: σήμερα τα δέματα αξίας έως 150 ευρώ εισάγονται χωρίς επιπλέον φόρους.

Για να εξασφαλίσει την έγκριση του ΔΝΤ, η Ουκρανία πρέπει επίσης να ψηφίσει έναν ισοσκελισμένο κρατικό προϋπολογισμό για το 2026. Η πίεση προς το Κίεβο εντάθηκε μετά από μια χρονιά που σημαδεύτηκε από στρατιωτικές απώλειες στο μέτωπο, ένα εκτεταμένο σκάνδαλο διαφθοράς και τη διαρκή δυτική κριτική για κεφάλαια που — όπως υποστηρίζουν ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις — «ευνοούν τη Ρωσία».

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Οικονομικών της Ουκρανίας ανέφερε ότι η χώρα στοχεύει στην «ενίσχυση των πολιτικών που στηρίζουν τη δημοσιονομική, εξωτερική, τιμολογιακή και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στη διατήρηση της οικονομικής ανάκαμψης και στη βελτίωση της διακυβέρνησης και των θεσμών, ώστε να δημιουργηθούν οι βάσεις για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και μεταπολεμική ανοικοδόμηση με ορίζοντα την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση». Το ΔΝΤ δεν σχολίασε τις πληροφορίες.

Το μέλλον της συμφωνίας ωστόσο θα κριθεί από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το σχέδιο αξιοποίησης των αδρανοποιημένων ρωσικών κεφαλαίων των κεντρικών τραπεζών. Η απόφαση αναμένεται τον επόμενο μήνα – και η αποτυχία συνεννόησης θα μπορούσε να απειλήσει άμεσα την εκταμίευση του πακέτου του ΔΝΤ.

