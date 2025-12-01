Μήνυμα σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας με την Ευρώπη στέλνει ο Μητσοτάκης

Η ελληνική οικονομία συγκλίνει δυναμικά με την Ευρωπαϊκή και θα συνεχίσει να το κάνει αταλάντευτα, ανέφερε στην παρουσίαση που έκανε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο 4ο Επενδυτικό Συνέδριο, στο Λονδίνο, που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με την Morgan Stanley.

Μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat είπε πως το πραγματικό καθαρό διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα, τα τελευταία έξι χρόνια, έχει αυξηθεί κατά 22%. Τόνισε πως η αύξηση αυτή αποτυπώνει την ποιοτικά διαφορετική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σημειώνοντας παράλληλα τη σημαντική μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. «Πρόκειται για μια ιστορία σύγκλισης με την Ευρώπη – και γιατί όχι, σε ορισμένους τομείς, για υπέρβασή της», είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, διαβεβαιώνοντας ότι η Κυβέρνηση του θα συνεχίσει αταλάντευτα τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και μετά τις επόμενες εκλογές. Χωρίς μάλιστα να βάλει «φρένο» με αφορμή την επόμενη εκλογική περίοδο, όπως είπε.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην τήρηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων της Ελλάδος επιτυγχάνοντας, όπως πρόσθεσε, σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα. Την ίδια στιγμή η χώρα μας διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των νοικοκυριών μέσω φοροελαφρύνσεων και για την ενίσχυση της ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σταθερή και ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, σημειώνοντας ότι αυτό επιτυγχάνεται χωρίς μέτρα λιτότητας αλλά χάρη στη δυναμική της οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις και στις αυξημένες επενδυτικές ροές.

Αναφερόμενος στις επενδύσεις, επεσήμανε ότι από το 11% του ΑΕΠ που βρίσκονταν όταν ανέλαβε τα ηνία της χώρας σήμερα έχει ανέλθει στο 17%, με στόχο την προσέγγιση ή και την υπέρβαση του 20% τα επόμενα χρόνια. «Πρόκειται για μια ατζέντα πενταετίας, με ορίζοντα το 2030 και το 2040», είπε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι η Ελλάδα έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της στην Ευρώπη, γεγονός που, όπως είπε, αποτυπώνεται και στο ότι ελληνική υποψηφιότητα διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup. «Δέκα χρόνια μετά τη δημοσιονομική κρίση, η χώρα μπορεί αξιόπιστα να διεκδικεί κορυφαίο θεσμικό ρόλο», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, επισήμανε ότι σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα η πολιτική σταθερότητα παραμένει ισχυρή, εκφράζοντας αισιοδοξία για τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027. Όπως είπε, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή Κυβέρνηση για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευημερία.

Πηγή: ΚΥΠΕ