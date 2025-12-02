Πυρά ΣΕΚ για φορολογική μεταρρύθμιση- Εισηγήσεις σε τρεις βασικούς άξονες

Τις εισηγήσεις της για την φορολογική μεταρρύθμιση, δημοσιοποίησε την Τρίτη η ΣΕΚ.

Όπως αναφέρεται, η ΣΕΚ δίδει έμφαση στη φορολογική μεταρρύθμιση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την πτυχή της άμεσης φορολόγησης, της έμμεσης φορολόγησης, της πράσινης μετάβασης, του περιορισμού της φοροδιαφυγής και της ενίσχυσης των Ταμείων Προνοίας των εργαζομένων.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η ΣΕΚ σε όλη τη διαδικασία της φορολογικής μεταρρύθμισης έχει αποστείλει εμπεριστατωμένα σημειώματα τόσο προς το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ), του Πανεπιστημίου Κύπρου, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2024 όσο και προς τη Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή (ΣΟΕ) ημερομηνίας 21 Μαρτίου 2025 στα οποία αναλύονταν με λεπτομέρεια οι πτυχές οι οποίες θα πρέπει να διέπουν μια ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση.

Σε αυτά τα σημειώματα αναδεικνυόταν η ανάγκη για μεταρρύθμιση τόσο της έμμεσης όσο και της άμεσης φορολογίας αλλά και μέτρα πάταξης της φοροδιαφυγής ενώ γίνονταν συγκεκριμένες εισηγήσεις για τα πιο πάνω.

Παράλληλα, στα υπό αναφορά σημειώματα η ΣΕΚ διασύνδεε τις πρόνοιες και πτυχές μιας ολοκληρωμένης φορολογικής μεταρρύθμισης στη βάση της πράσινης μετάβασης. Χαιρετίζεται το γεγονός ότι αρκετά σημεία των κατατεθέντων νομοσχεδίων έχουν αναπροσαρμοστεί μετά τη συνάντηση της Γενικής Γραμματείας της ΣΕΚ με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Έφορο Φορολογίας στις 8 Οκτωβρίου 2025 (π.χ χαριστικές αποζημιώσεις και αύξηση του ποσού για σκοπούς φορολόγησης).

Ωστόσο, τονίζεται, το γεγονός ότι η φορολογική μεταρρύθμιση δεν άγγιξε την έμμεση φορολογία καταδεικνύει ότι η μεταρρύθμιση δεν είναι ολοκληρωμένη, ενώ σε ότι αφορά την πράσινη μετάβαση παρόλο που δίδονται φορολογικές εκπτώσεις σε φυσικά πρόσωπα θεωρεί ότι θα έπρεπε αυτές οι εκπτώσεις να ήταν μεγαλύτερες και να συνδυάζονταν με αντισταθμιστικά μέτρα.

Οι τρεις άξονες

Στη βάση των κατατεθέντων κυβερνητικών νομοσχεδίων οι εισηγήσεις της ΣΕΚ επικεντρώνονται κυρίως σε τρεις βασικούς άξονες: την άμεση φορολόγηση, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής καθώς επίσης και τις τροποποιήσεις που αφορούν τα Ταμεία Προνοίας των εργαζομένων.

Η ΣΕΚ θεωρεί ότι το ύψος του αφορολόγητου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να αυξηθεί με στόχο να αντικατοπτρίζει καλύτερα τα υφιστάμενα δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη και την πορεία του πληθωρισμού μεταξύ 2002 (έτος εφαρμογής της τελευταίας φορολογικής μεταρρύθμισης) και 2024.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το 2008 (έτος ένταξης της χώρας στην Ευρωζώνη) μέχρι και το 2024 ο πληθωρισμός στη βάση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 22.51%. Τα 19.500 ευρώ αφορολόγητο τότε αντιστοιχούν σε περίπου 24.000 ευρώ σήμερα. Ωστόσο, επειδή αντιλαμβάνεται ότι μια αύξηση του αφορολόγητου στις 24.000 ευρώ ενδεχομένως να ανατρέπει τους δημοσιονομικούς σχεδιασμούς της μεταρρύθμισης η ΣΕΚ πρότεινε και προτείνει την αύξηση στις 22.000 ευρώ.

Θεωρεί πως η αύξηση των 1.000 ευρώ από 19.500 ευρώ σε 20.500 όπως προτείνεται μέσα από την φορολογική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μας αφήσει ικανοποιημένους. Την ώρα μάλιστα, τονίζει, που έχουν δοθεί γενναιόδωρες φοροελαφρύνσεις σε επιχειρήσεις, μέτοχους και ιδιοκτήτες αυτών με όφελος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Ταυτόχρονα, η ΣΕΚ στις εισηγήσεις της προς την επιτροπή Οικονομικών της Βουλής πρότεινε όπως οι φοροελαφρύνσεις για φυσικά πρόσωπα αυξηθούν στις περιπτώσεις, τέκνων, ύπαρξης εξυπηρετούμενου δανείου, ενεργειακών αναβαθμίσεων και να γίνουν ορισμένες φορολογικές προσαρμογές για κάποιες κατηγορίες επαγγελματικών ομάδων όπως είναι οι καλλιτέχνες οι οποίες λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος τους θα πρέπει η φορολόγηση εισοδήματος να γίνεται κάθε τριετία όπως ισχύει και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Παράλληλα, η ΣΕΚ δεν συμφωνεί στο να πληγούν μέσω της φορολογίας εισοδήματος οποιαδήποτε οφέλη εργαζομένων προκύπτουν μέσα από συλλογικές συμβάσεις. Αυτά θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τόσο οι νομοθέτες αλλά και η ίδια η κυβέρνηση, υποδεικνύει, ιδιαίτερα σε μια χρονική περίοδο όπου το συνδικαλιστικό κίνημα κάνει προσπάθειες για επέκταση και ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων στη βάση και της πρόσφατης ευρωπαϊκής οδηγίας.

Ταμεία Προνοίας

Μέχρι σήμερα η υφιστάμενη νομοθεσία [Άρθρο 8 (16)] απαλλάσσει τα εισοδήματα των Ταμείων Προνοίας, συντάξεων και ασφαλιστικών ταμείων που εμπίπτουν στο εδάφιο 3 του άρθρου 14.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας προτείνεται η αλλαγή του τρόπου φορολογικής μεταχείρισης εγκεκριμένων Ταμείων, σε περιπτώσεις που το εισόδημα πηγάζει «από οποιαδήποτε επιχείρηση που διεξάγεται από το ταμείο αυτό ή από εκμετάλλευση ιδιοκτησίας».

Η ΣΕΚ είναι εναντίον της τροποποίησης αυτής (αναλυτική επεξήγηση για το σχετικό θέμα δόθηκε σε επιστολή που έχει αποσταλεί από τα πέντε Ταμεία Προνοίας, της ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, των Οικοδόμων και των Ξενοδοχοϋπαλλήλων). Υποστηρίζει ότι σε μια χρονική περίοδο όπου ο στόχος είναι η στήριξη του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος, δηλαδή η ενίσχυση των ταμείων προνοίας μέσω συλλογικών συμβάσεων, η πρόνοια αυτή θα πλήξει την προσπάθεια η οποία καταβάλλεται από τους κοινωνικούς εταίρους.

Φοροδιαφυγή

Η ΣΕΚ είχε θέσει πάντοτε στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης φορολογικής μεταρρύθμισης τη διασύνδεση της με μέτρα πάταξης της φοροδιαφυγής. Ως εκ τούτου χαιρετίζει τα προτεινόμενα μέτρα που αφορούν τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, μέσω των προτεινόμενων διαδικασιών και των προτεινόμενων χρηματικών ή άλλων ποινών. Ειδικότερα, χαιρετίζει το Νομοσχέδιο «Νόμος που Τροποποιεί τους Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμους του 1962 Έως (Αρ.2) του 2024» και «Νόμος που Τροποποιεί τους Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμους του 1978 Έως 2025».

Ως επιπλέον μέτρο για πάταξη της φοροδιαφυγής η ΣΕΚ στην επιστολή της προς το ΚΟΕ, είχε προτείνει όπως ο ΦΠΑ να καταβάλλεται απευθείας στο κράτος κατά τη διάρκεια της συναλλαγής (όπου είναι εφικτό) ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της συσσώρευσης οφειλών από επιχειρήσεις προς το κράτος και να αποφευχθούν κίνδυνοι απώλειας κρατικών εσόδων. Ωστόσο, τονίζει, η φορολογική μεταρρύθμιση δεν άγγιξε καθόλου το ζήτημα των έμμεσων φόρων και επομένως και του ΦΠΑ, κάτι που για τη ΣΕΚ είναι προβληματικό και γι’ αυτό η μεταρρύθμιση δεν είναι ολοκληρωμένη όπως ήταν η διαχρονική θέση της ΣΕΚ.