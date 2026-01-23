Απολογισμός Έργου 2024–2025: Σταθερά βήματα ανάπτυξης και προοπτικής για τον Δ.Π. Χρυσοχούς

Στο Πολιτιστικό Κέντρο Πόλης Χρυσοχούς πραγματοποιήθηκε η δημόσια παρουσίαση του απολογισμού έργου 2024–2025 του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών για το έργο της δημοτικής αρχής κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορύφωση του κύκλου των Δημοτικών Συνελεύσεων που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους δύο μήνες σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου, δίνοντας τη δυνατότητα στους δημότες να ενημερωθούν άμεσα για τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν, αλλά και να συμμετάσχουν ενεργά στον δημόσιο διάλογο για το παρόν και το μέλλον της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, κ. Γιώτης Παπαχριστοφή, πλαισιωμένος από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσίασε αναλυτικά τα έργα υποδομής, τις κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις, τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν κατά τη διετία 2024–2025, καθώς και τον στρατηγικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια στα 14 δημοτικά διαμερίσματα που συγκροτούν τον νέο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς.

Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι, μέσα από συλλογική προσπάθεια, υπευθυνότητα και συστηματική εργασία, ο Δήμος κατάφερε να θέσει στέρεες βάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, με έμφαση σε έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των δημοτών, ενισχύουν τις τοπικές υποδομές και καθιστούν την Πόλη Χρυσοχούς έναν σύγχρονο, λειτουργικό και ελκυστικό τόπο για κατοίκους και επισκέπτες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της διετίας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η δημοτική αρχή εργάστηκε με συνέπεια και προγραμματισμό, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με ανοικτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τους πολίτες, σε ένα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της δημοτικής αρχής να παραμένει σε συνεχή διάλογο με τους δημότες.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς συνεχίζει με όραμα, σχέδιο και διαφάνεια, επενδύοντας στο μέλλον και στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.