Δορυφόρους για διαδίκτυο θα στείλει στο διάστημα και ο Τζεφ Μπέζος

Η ανάπτυξη δορυφόρων TeraWave έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το τελευταίο τρίμηνο του 2027, δήλωσε η Blue Origin, προσθέτοντας ότι το δίκτυο έχει σχεδιαστεί για να έχει «ταχύτητες δεδομένων έως και 6 Tbps οπουδήποτε στη Γη».

Η διαστημική εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος ανακοίνωσε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη 5.408 δορυφόρων στο διάστημα για ένα δίκτυο επικοινωνιών που θα εξυπηρετεί κέντρα δεδομένων, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις.

Η εταιρεία εισέρχεται έτσι σε μια αγορά "δορυφορικών αστερισμών" όπου κυρίαρχος μέχρι σήμερα είναι ο Ιλον Μασκ και η εταιρεία του SpaceX. 

