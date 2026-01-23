Δορυφόρους για διαδίκτυο θα στείλει στο διάστημα και ο Τζεφ Μπέζος

Η διαστημική εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος ανακοίνωσε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη 5.408 δορυφόρων στο διάστημα για ένα δίκτυο επικοινωνιών που θα εξυπηρετεί κέντρα δεδομένων, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις.

Η εταιρεία εισέρχεται έτσι σε μια αγορά "δορυφορικών αστερισμών" όπου κυρίαρχος μέχρι σήμερα είναι ο Ιλον Μασκ και η εταιρεία του SpaceX.

Η ανάπτυξη δορυφόρων TeraWave έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το τελευταίο τρίμηνο του 2027, δήλωσε η Blue Origin, προσθέτοντας ότι το δίκτυο έχει σχεδιαστεί για να έχει «ταχύτητες δεδομένων έως και 6 Tbps οπουδήποτε στη Γη».

ΚΥΠΕ