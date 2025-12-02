Παραμένει στο 0,2% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο

Στο 0,2% παραμένει ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Νοέμβριο όσο ήταν και τον Οκτώβριο, σύμφωνα με προκαταρτικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Eurostat. Είναι ο χαμηλότερος ανάμεσα στα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

Σε μηνιαία βάση δηλαδή σε σχέση με τον Οκτώβριο, ο πληθωρισμός ανήλθε στο -1%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,2% τον Νοέμβριο του 2025, από 2,1% τον Οκτώβριο. Ο μηνιαίος πληθωρισμός στην ευρωζώνη είναι -0,3%.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Νοέμβριο (3,5%, σε σύγκριση με 3,4% τον Οκτώβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,5%, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,6%, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο) και την ενέργεια (-0,5%, σε σύγκριση με -0,9% τον Οκτώβριο).