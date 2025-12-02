Απογοητευτική η εικόνα του e-kalathi, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Καταναλωτών

Παρά το γεγονός ότι το e-kalathi συμπληρώνει σχεδόν έξι μήνες εφαρμογής, οι μέχρι τώρα ενδείξεις μάς οδηγούν στο συμπέρασμα ότι απέτυχε σε μεγάλο βαθμό να πετύχει τους στόχους του, αναφέρει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Σε ανακοίνωση, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι το e-kalathi λειτούργησε από τον Ιούνιο 2025 με σκοπό να προσφέρει στους καταναλωτές ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο που θα τους βοηθούσε από τη μια στην επιλογή της φθηνότερης υπεραγοράς ή των φθηνότερων τιμών και από την άλλη θα βοηθούσε, μέσω του υγιούς ανταγωνισμού, στη μείωση των τιμών.

Παράλληλα, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών χαρακτηρίζει όχι θετική εξέλιξη τη μείωση που παρατηρεί στο ποσοστό της διαφοράς του συνολικού κόστους των 200 κοινών προϊόντων μεταξύ της υπεραγοράς με το μεγαλύτερο συνολικό κόστος και της υπεραγοράς με το χαμηλότερο συνολικό κόστος.

Η μείωση αυτή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, «φαίνεται να οφείλεται περισσότερο στην αύξηση των τιμών της υπεραγοράς με το χαμηλότερο συνολικό κόστος και όχι στη μείωση των τιμών της υπεραγοράς με το ψηλότερο κόστος».

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως τον Ιούλιο 2025 το ποσοστό ήταν 13%, τον Αύγουστο 11,7%, τον Σεπτέμβριο 9,3%, τον Οκτώβριο 6% και τον Νοέμβριο 5,8%.

Σε σχέση με βασικές παρατηρήσεις από το παρατηρητήριο τιμών Νοεμβρίου του 2025, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι παρατηρείται ότι υπάρχουν μεγάλες υπεραγορές με παγκύπρια κάλυψη καταστημάτων που ο συνολικός αριθμός των προϊόντων τους που περιέχονται στο e-kalathi είναι πολύ μικρός.

Προσθέτει ότι ο πολύ μικρός αριθμός των προϊόντων που περιέχονται στο e-kalathi περιορίζει την επιλογή των καταναλωτών.

Αναφέρει επίσης ότι τον Νοέμβριο συνεχίστηκε σε κάποιες υπεραγορές η διαφοροποίηση των τιμών μεταξύ των ίδιων καταστημάτων της ίδιας υπεραγοράς και προσθέτει πως αυτή η διαφοροποίηση δεν υπήρχε μέχρι τον Αύγουστο 2025.

Επιπλέον, αναφέρει ότι τα είδη προσωπικής φροντίδας παρουσίασαν το Νοέμβριο τη μεγαλύτερη αύξηση που ανήλθε κατά μέσο όρο στο 2,5%. Η κατηγορία με τα «άλλα είδη αρτοποιίας» παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση το Νοέμβριο η οποία ήταν κατά μέσο όρο 3,5%.

Τέλος, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει πως παρατηρείται μια συνεχής μείωση στο ποσοστό της διαφοράς του συνολικού κόστους των κοινών προϊόντων μεταξύ της υπεραγοράς με το μεγαλύτερο συνολικό κόστος και της υπεραγοράς με το χαμηλότερο συνολικό κόστος.

ΚΥΠΕ