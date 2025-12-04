Πτώση τιμών στα τρόφιμα και είδη ένδυσης, στο -0,5% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο

Μειωμένος κατά έβδομο συνεχή μήνα είναι ο πληθωρισμός στην Κύπρο, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο πληθωρισμός μειώθηκε με ρυθμό 0,5% από 0,3% που ήταν η ετήσια μείωση τον Οκτώβριο.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Νοέμβριο 2025 μειώθηκε κατά 0,68 μονάδες και έφτασε στις 117,57 μονάδες σε σύγκριση με 118,25 μονάδες τον Οκτώβριο 2025.

Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2024 σημειώθηκε στις Υπηρεσίες (3,1%) ενώ οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στον Ηλεκτρισμό (-7,9%) και στα Γεωργικά Προϊόντα (-6,2%). Σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025 η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στον Γεωργικά Προϊόντα (-7,6%).

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,6%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,0%), Εκπαίδευση (3,3%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-3,1%).

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-3,2%) και Ένδυση και Υπόδηση (0,9%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,54), Εκπαίδευση (0,15) και Αναψυχή και Πολιτισμός (0,14), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (-0,74) και Ένδυση και Υπόδηση (-0,59).

Το εντεκάμηνο του 2025, ο πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 0,19% από 0,27% που ήταν το δεκάμηνο.