Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Αύξηση 24% εσόδων, 10% δαπανών το 2026

Αυξημένα κατά 24% προβλέπονται για το 2026 τα έσοδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενώ οι δαπάνες κατά 10%, σύμφωνα με τις πρόνοιες του προϋπολογισμού που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 27 Νοεμβρίου και κατατέθηκε χθες στη βουλή.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, ο προϋπολογισμός για το 2026 είναι ισοσκελισμένος, με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στα €19,25 εκατ. και είναι αυξημένος κατά 10,01% σε σχέση με το 2025 ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €1,75 εκατ.

Το έτος 2027 συνεχίζει να είναι ισοσκελισμένος και να ανέρχεται στα €20 εκατ., ενώ το έτος 2028 είναι ελλειμματικός κατά €3,11 εκατ., με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στα €17,39 εκατ. και €20,50 εκατ., αντίστοιχα.

Αύξηση €3,73 εκατ. στα έσοδα

Τα έσοδα το 2026 ανέρχονται στα €19,25 εκατ. και είναι αυξημένα κατά 24,04% ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €3,73 εκατ. σε σχέση με το 2025, λόγω κυρίως της περίληψης αυξημένης κρατικής χορηγίας κατά €3,32 εκατ., αυξημένων τελών κατά €0,8 εκατ. με παράλληλη μείωση στα έσοδα από υπηρεσίες κατά €0,41 εκατ.

Τα έσοδα από ετήσια τέλη παρουσιάζονται αυξημένα λόγω της περίληψης πρόνοιας ύψους €1 εκατ. για ετήσια τέλη για τη Ψηφιακή Επιχειρησιακή Ανθεκτικότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με βάση νέα Οδηγία της ΕΕ, ενώ πέραν των ετήσιων τελών των ΕΠΕΥ και των Ρυθμιζόμενων Αγορών, όλα τα έσοδα της Επιτροπής παρουσιάζονται μειωμένα. Το έτος 2027 τα έσοδα αυξάνονται σε σχέση με το 2026 και ανέρχονται στα €20 εκατ., ενώ το 2028 μειώνονται και ανέρχονται στα €17,39 εκατ.

Πάνω κατά €1,75 εκατ. οι δαπάνες

Όσον αφορά τις δαπάνες το 2026 είναι αυξημένες σε σχέση με το 2025 κατά 10,02% ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €1,75 εκατ. Τα έτη 2027-2028 συνεχίζουν να αυξάνονται και ανέρχονται στα €20 εκατ. και €20,5 εκατ., αντίστοιχα.

Οι αποδοχές προσωπικού (περιλαμβανομένης της αντιμισθίας της Επιτροπής) ανέρχονται στα €13,21 εκατ. και είναι αυξημένες σε σχέση με το 2025 κατά 14,36% λόγω κυρίως της πλήρωσης των κενών θέσεων (περίληψη πρόνοιας για 12 μήνες το 2026, έναντι 3 ή 6 μηνών στον προϋπολογισμό του 2025), καθώς και της αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος.

Οι τακτικές δαπάνες, ανέρχονται στα €4,93 εκατ. και είναι οριακά αυξημένες σε σχέση με το 2025, λόγω αυξομειώσεων σε διάφορα άρθρα με κυριότερη την αύξηση για ενοίκια (+€212.000), λόγω πρόβλεψης για ενοικίαση πρόσθετων γραφειακών χώρων, δεδομένης της πρόσληψης πριν το τέλος του τρέχοντος έτους και αρχές του επόμενου 50 περίπου λειτουργών, καθώς και αύξησης στα συνέδρια, σεμινάρια, λόγω της Προεδρίας της ΕΕ το 2026 (+€39.500).

Παράλληλα μειώνεται η πρόνοια για συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού κατά €77.500 και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά €126.936.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, ανέρχονται στο €0,98 εκατ. και είναι οριακά μειωμένες σε σχέση με το 2025. Αφορούν κυρίως την ανάπτυξη εξειδικευμένων λογισμικών, καθώς και αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού (€0,71 εκατ.), αναπροσαρμογή των παραμέτρων/ρίσκων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (€0,13 εκατ.), επέκταση του έργου που έχει ολοκληρωθεί: Τεχνολογικές Καινοτομίες Ανάπτυξης Αγοράς με τη δημιουργία Regulatory Sandbox (€0,03 εκατ.) και ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης σε cloud, τα οποία ελέγχους μεγάλους όγκους δεδομένων άμεσα (€0,07 εκατ.).

Για μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό περιλήφθηκε πρόνοια ύψους €0,1 εκατ. τα έτη 2026-2028 και είναι στα ίδια επίπεδα με το 2025