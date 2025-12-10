ACΤTA: Kαλά τα αποτελέσματα του τουρισμού αλλά μπορούμε και καλύτερα

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ACΤTA κ. Χάρη Παπαχαραλάμπους, καλά τα αποτελέσματα του τουρισμού αλλά μπορούμε και καλύτερα – βασικός στόχος ο ολόχρονος τουρισμός.

Αφού ανέλυσε την πλούσια δράση του ACTTA κατά το 2024, χρονιά κατά την οποία ο Σύνδεσμος γιόρτασε τα 70-χρονα του, αναφερόμενος στον εισερχόμενο τουρισμό ο κ. Παπαχαραλάμπους τόνισε ότι οι αφίξεις αλλά και τα έσοδα από τον τουρισμό κατά το 2024, έφτασαν σε αριθμούς ρεκόρ ξεπερνώντας τις 4εκ αφίξεις (ΕΕ 42.5%, Ευρώπη 83%) που έφεραν πέραν των €3.2 δις έσοδα, με αποτέλεσμα η συνδρομή του κλάδου στο ΑΕΠ να ξεπεράσει το 13%.

Παρά αυτές τις επιδόσεις, πρόσθεσε, θα πρέπει να προσμετρούμε την επιτυχία όχι στη βάση ιστορικών επιδόσεων, αλλά με γνώμονα τις πραγματικές δυνατότητες της βιομηχανίας μας, ως επίσης την υλοποίηση των στρατηγικών μας στόχων, την εξάλειψη των χρόνιων στρεβλώσεων, την υιοθέτηση νέων πρακτικών και την χρονική περίοδο που αυτές παίρνουν, την ποιοτική αναβάθμιση, την ικανοποίηση των τουριστών και την εικόνα που αυτοί εισπράττουν. Η βιομηχανία, είπε, μέσα και από τις εξελίξεις στην τεχνολογία κινείται με πολύ γοργούς ρυθμούς και οφείλουμε να βρούμε τους τρόπους να είμαστε πιο ευέλικτοι, πιο αποτελεσματικοί, πιο γρήγοροι και πολύ πιο ουσιαστικοί.

Ο κ. Παπαχαραλάμπους επικεντρώθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης του χειμερινού τουρισμού, καθώς εκεί έχουμε τα μεγάλα κενά και την ευχέρεια για μεγάλες αυξήσεις, εκμεταλλευόμενοι έτσι τις υφιστάμενες υποδομές που σε μεγάλο βαθμό μένουν ανεκμετάλλευτες. Τόνισε επίσης ότι ο χειμερινός τουρισμός είναι το κλειδί για την ευημερία του κλάδου, αφού πέραν της εποχικότητας και τα άμεσα οφέλη, επηρεάζει θετικά όλες τις βασικές και διαχρονικές αδυναμίες μας, δηλαδή τη συνδεσιμότητα, τα λειτουργικά κόστη αλλά και θέματα προσωπικού και ποιότητας υπηρεσιών. Ενδεικτικά εξήγησε ότι, αν κατά τους πέντε χειμερινούς μήνες πετυχαίναμε 50% των αφίξεων του καλύτερου μήνα, θα είχαμε 650,000 επιπρόσθετες αφίξεις, με περίπου €0.5 δις επιπλέον έσοδα, δηλαδή περίπου +1.6% στο ΑΕΠ και αυτά με τις υφιστάμενες υποδομές και χωρίς επιπρόσθετο φόρτο στις περιόδους αιχμής.

Ο κ. Παπαχαραλάμπους είπε ότι ο Σύνδεσμος διατηρεί στενή συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού και έχει υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο του Στρατηγικού σχεδίου Τουρισμού και θα συνεχίσει να το πράττει. Επιπρόσθετα, τόνισε, ο ACTTA έχει προχωρήσει με τις προτάσεις του για δημιουργία μικρών και ευέλικτων επιτροπών, που σε προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο θα μελετήσουν και θα υποβάλουν νέες ιδέες και προτάσεις για την επίλυση/ανάπτυξη των κυριότερων αδυναμιών μας.

Επίσης, επεσήμανε, ο Σύνδεσμος συνεχίζει να προωθεί προτάσεις για εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις μεταφορές, αλλά και τους ξεναγούς, καθώς οι υφιστάμενες νομοθεσίες δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα καλώς νοούμενα της βιομηχανίας και δημιουργούν αρνητικές στρεβλώσεις που καταλήγουν σε υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και αύξησης του κόστους.

Καταλήγοντας τόνισε ότι «καλά πάμε, αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ο τουρισμός δεν είναι δεδομένος και ο ανταγωνισμός τρέχει. Καλώ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μαζί, αλλά και τον καθένα χωριστά, να αναλάβουν άμεσα δράσεις και πρωτοβουλίες και στη βάση στρατηγικού σχεδιασμού να τολμήσουν να επιφέρουν αλλαγές, να επενδύσουν στο προϊόν και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε».

Αναφερόμενος στον εξερχόμενο τουρισμό, ο Πρόεδρος του ACTTA σημείωσε ότι παρά το ρεκόρ που σημείωσαν τα ταξίδια των κατοίκων Κύπρου το 2025, τα οποία ανήλθαν σε 1,75 εκατ. με το 35% στην Ελλάδα, ο κλάδος έχει αρκετές προκλήσεις να αντιμετωπίσει.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη ραγδαία και συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και την συνεχιζόμενη ανάπτυξη της παρανομίας και στον εξερχόμενο τουρισμό. Παραδέχθηκε ταυτόχρονα, ότι η πάταξη της παρανομίας παραμένει δύσκολη για πολλούς λόγους.

Όπως είπε ο κ. Παπαχαραλάμπους, ο Σύνδεσμος έχει αποφασίσει να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για διαμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας, αλλά ταυτόχρονα έχει λάβει και μέτρα ούτως ώστε όλες οι εμπλεκόμενες αρχές (άμεσες και έμμεσες) να ενημερώνονται για τις περιπτώσεις που εντοπίζονται.

Ακόμα, τόνισε ότι ως ACΤTA συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για εκσυγχρονισμό της κείμενης νομοθεσίας που αφορά τα οργανωμένα ταξίδια, ούτως ώστε οι καταναλωτές να είναι πλήρως καλυμμένοι, αλλά ταυτόχρονα οι Διοργανωτές Ταξιδιών να μην επωμίζονται αχρείαστα και παράλογα έξοδα.

Χαιρετισμό στη συνέλευση του ACΤTA απηύθυνε ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Κώστας Κουμής και ο ΓΓ του ΚΕΒΕ κ. Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης.

Στη συνέλευση παρευρέθηκαν βουλευτές, κρατικοί αξιωματούχοι, τουριστικοί παράγοντες και μέλη του ACΤTA. Χορηγός της συνέλευσης ήταν η ERB Asfalistiki.