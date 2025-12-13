Εξηγήσεις για τα χαμηλά επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης και η ανάγκη ενημέρωσης

Στα χαμηλά επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης στην Κύπρο που διαφάνηκαν μετά και τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό το καλοκαίρι, αναφέρεται ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, Ανδρέας Αθανασιάδης, σημειώνοντας ότι ο κόσμος είτε δεν ασφαλίζει τα σπίτια του είτε δεν τα ασφαλίζει σωστά.

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία», ο κ. Αθανασιάδης αναφέρει ότι«η μη ασφάλιση, νομίζω, είναι περισσότερο κοινωνικό παρά ασφαλιστικό πρόβλημα. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί ο κόσμος δεν θέλει να ασφαλίσει το σπίτι του. Ίσως γιατί θεωρεί ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει και θα σε αποζημιώσει για μια φυσική καταστροφή», εκτιμά.

Αναφερόμενος στην ανάγκη να ενημερώνεται ο κόσμος για το τι ακριβώς θα προσφέρει η ασφαλιστική εταιρεία, σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο δυσάρεστο γεγονός, δηλώνει ότι τα προβλήματα αυτά πηγάζουν από το γεγονός ότι όντως ο κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς πώς να ασφαλιστεί.

«Μερίδιο ευθύνης βεβαίως», παραδέχεται, «έχουμε και ως ασφαλιστική βιομηχανία, κάτι το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε». «Ως ασφαλιστική βιομηχανία πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά στο να εξηγούμε στον κόσμο. Νομικά υπάρχει υποχρέωση. Υπάρχει πολύ συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που έρχεται από την Ευρώπη που αφορά τη λεγόμενη ασφαλιστική διανομή», προσθέτει.

Ο κ. Αθανασιάδης κάνει αναφορά ακόμη στα βασικά γεγονότα που σημάδεψαν την ασφαλιστική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια και τις βασικές προκλήσεις, ενώ επισημαίνει και τον ρόλο της ασφαλιστικής βιομηχανίας στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Έρχονται νέες εξαγορές

Στο πλαίσιο του podcast, ο κ. Αθανασιάδης, εξεφρασε την εκτίμηση ότι θα υπάρξουν και νέες κινήσεις στην ασφαλιστική βιομηχανία μετά τις πρόσφατες εξαγορές και συγχωνεύσεις

Ο κ. Αθανασιάδης αναφέρει ότι η ασφαλιστική αγορά είναι μια πολύ ζωντανή αγορά, με υγεία, που κινείται κερδοφόρα και υπάρχει ένας όμορφος ανταγωνισμός.

«Υπάρχει μια ευγενής άμιλλα, ένας ανταγωνισμός ο οποίος είναι πολύ όμορφος. Κάθονται όλοι γύρω από ένα τραπέζι ως διοικητικό συμβούλιο και συζητούν για το καλό της αγοράς και στη συνέχεια πάνε έξω και ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο. Αυτό δημιουργεί μια υγεία, μια καλή αγορά και θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλες κινήσεις», ανέφερε.

«Ήμουν ο πρώτος που έπεσε από τα σύννεφα γιατί δεν φαντάστηκα ποτέ τις εξαγορές οι οποίες έγιναν», σημείωσε.

«Αντιθέτως με αυτό που έλεγαν για τις μικρές εταιρείες ότι αυτές θα συγχωνευθούν ή θα εξαφανιστούν, βλέποντας και τα στατιστικά, μεγαλώνουν, υπάρχει κι εκεί υγεία, άρα η αγορά μας το σηκώνει, θα δούμε», τονίζει.

Σημειώνεται ότι μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Κύπρου, της CNP από τη Eurobank και της Prime από την Grazer Wechselseitige Versicherung AG, φήμες στην αγορά κάνουν λόγο για νέα εξαγορά μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας από τραπεζικό όμιλο.