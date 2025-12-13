Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ακόμη ένας νεκρός κρατούμενος στις Κεντρικές Φυλακές

Νέος συναγερμός σήμανε στις Κεντρικές Φυλακές

Νέος συναγερμός σήμανε στις Κεντρικές Φυλακές μετά τον εντοπισμό το πρωί του Σαββάτου νεκρού κρατούμενου στο κελί του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 23χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ήταν στην λίστα αποφυλάκισης σε δέκα μέρες.

Οι εξετάσεις των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες είχε χάσει τη ζωή του Αιγύπτιος κρατούμενος, αφού δέχθηκε γροθιά μέσα στο κελί του.

Τα αίτια του θανάτου του νεαρού αναμένεται να εξακριβωθούν με τη διενέργεια της νεκροτομής επί της σορού του.

Ο νέος θάνατος έρχεται έπειτα από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT), που μεταξύ άλλων τονίζει ότι η ασφάλεια των κρατουμένων στην Κύπρο «παραμένει σοβαρό ζήτημα», τονίζοντας πως η βία μεταξύ κρατουμένων όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά σε ορισμένους τομείς επιδεινώθηκε.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

