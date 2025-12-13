Ο Scope αναβάθμισε τις προβλέψεις για κερδοφορία ευρωπαϊκών τραπεζών

Η κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών ενόψει του 2026 είναι ανθεκτική και η ποιότητα του ενεργητικού και τα κεφαλαιακά αποθέματα σταθερά, αναφέρει ο γερμανικός οίκος Scope Ratings, ο οποίος σημειώνει πως έχει αναβαθμίσει τις προβλέψεις του για την κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών για το 2026 και το 2027.

Ωστόσο, ο Scope αναφέρει ότι αρκετοί παράγοντες κινδύνου θα μπορούσαν να δοκιμάσουν τις προοπτικές των τραπεζών.

«Αναμένουμε ότι τα κέρδη θα υποστηριχθούν από την ανάκαμψη της αύξησης των δανείων, την ισχυρή ανάπτυξη των εσόδων από προμήθειες, τη μείωση του πληθωριστικού κόστους και τις μέτριες πιστωτικές ζημίες», αναφέρει ο Marco Troiano, επικεφαλής του τμήματος αξιολογήσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στον Scope.

«Προβλέπουμε μια μέτρια αύξηση των ποσοστών αθέτησης πληρωμών δανείων, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά την ποιότητα της πίστωσης. Το κεφαλαιακό περιθώριο θα μετριάσει την πτωτική πορεία», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον γερμανικό οίκο, οι προοπτικές για τις αξιολογήσεις των τραπεζών είναι σε μεγάλο βαθμό σταθερές, αντανακλώντας την προσδοκία του οίκου ότι οι τράπεζες είναι σε καλή θέση για να αντέξουν την αναμενόμενη επιδείνωση του πιστωτικού κύκλου.

«Οι θετικοί παράγοντες για τις αξιολογήσεις των τραπεζών περιλαμβάνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα επιτόκια και την προοπτική για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών θα επεκταθούν στο 2026. Οι καλά εκτελεσμένες συγχωνεύσεις και εξαγορές μπορούν επίσης να αποτελέσουν επιταχυντή της απόδοσης των τραπεζών», καθώς ενισχύουν τη θέση στην αγορά και τη διαφοροποίηση, αναφέρει ο Troiano.

«Ωστόσο, υπάρχουν κίνδυνοι για τις αξιολογήσεις μας», προειδοποιεί ο Troiano.

«Ένας εμπορικός πόλεμος και γεωπολιτικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να μειώσουν την οικονομική απόδοση και να προκαλέσουν διορθώσεις στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Η πολιτική αστάθεια, εν τω μεταξύ, θα μπορούσε να περιορίσει τον δανεισμό και να αυξήσει το κόστος χονδρικής χρηματοδότησης», υπογραμμίζει.

Παρ' όλα αυτά, σημειώνει, «πιστεύουμε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα παραμείνουν ιδιαίτερα κερδοφόρες, με την μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) να καταγράφει διψήφιο αριθμό»​​​​​​​.

Πηγή: ΚΥΠΕ