Μείωση 4% στις άδειες οικοδομής- Αύξηση 15% στον αριθμό οικιστικών μονάδων

Σημαντική αύξηση στον αριθμό των οικιστικών μονάδων δείχνουν νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, την ίδια ώρα που ο αριθμός των αδειών οικοδομής σημειώνει μείωση.

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, εκδόθηκαν 4.842 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 5.062 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 4,3%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 12,3% και το συνολικό εμβαδόν κατά 16,1%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 14,6%.

Όσον αφορά τον Αύγουστο του 2025, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Αύγουστο 2025 ανήλθε στις 647. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €252,8 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 213,2 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.147 οικιστικές μονάδες.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».