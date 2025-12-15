Καλή κατάληξη για προϋπολογισμό αναμένει ο Μάκης Κεραυνός

Την εκτίμηση ότι με τη σημερινή έναρξη των συζητήσεων για τον κρατικό προϋπολογισμό θα έχουμε μια καλή κατάληξη με την έγκρισή του, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή συμφωνίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας με το Βιετνάμ, ο υπουργός τόνισε ότι ο προϋπολογισμός είναι ισορροπημένος και αναπτυξιακός, ένας προϋπολογισμός που προνοεί για οποιαδήποτε κρίση προκύπτει σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον.

«Θεωρώ ότι θα τύχει τουλάχιστον της πλειοψηφίας της έγκρισης των κομμάτων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε άμεσα με την υλοποίηση του προϋπολογισμού τον επόμενο χρόνο», σημείωσε.

Φορολογική μεταρρύθμιση

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Σημείωσε ότι κύριος στόχος της μεταρρύθμισης είναι να διατηρήσει την αναπτυξιακή πορεία ης οικονομίας, να γίνει μια δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους ώστε να ενισχυθούν τα εισοδήματα των νοικοκυριών και της μεσαίας τάξης.

Επεσήμανε επίσης ότι ταυτόχρονα δίνεται μια πρόσθετη ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων, ειδικότερα των κυπριακών επιχειρήσεων για τις οποίες αυτή η κυβέρνηση, τόνισε, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα, δίνοντας κίνητρα και ελαφρύνσεις σε φορολογίες προκειμένου να υπάρξει μια έντονη επαναδραστηριοποίησή τους με κυρίως εξαγωγικό χαρακτήρα.