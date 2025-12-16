Αυξημένοι κατά 3,5% οι μισθοί στην Κύπρο

Αυξημένοι κατά 3,5% καταγράφηκαν οι μισθοί στην Κύπρο το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία, με την αύξηση ωστόσο να επιβραδύνεται σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, σημείωσε αύξηση 3,5%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το δεύτερο τρίμηνο του 2025 η ετήσια αύξηση ήταν 3,6% ενώ το τρίτο τρίμηνο του 2024 έφθασε το 4,4%.

Οι δύο συνιστώσες του εργατικού κόστους, οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας σημείωσαν αύξηση 3,5% και 3,6% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η αύξηση στους μισθούς το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ήταν μεγαλύτερη και έφθασε το 3,7% ενώ το τρίτο τρίμηνο του 2024 ακόμη μεγαλύτερη και ανήλθε στο 4,1%.

Όσον αφορά το μη μισθολογικό κόστος, η αύξηση το τρίτο τρίμηνο του 2025 παρέμεινε στο 3,6% όσο και το προηγούμενο τρίμηνο έναντι ετήσιας αύξησης 5,8% το τρίτο τρίμηνο του 2024.