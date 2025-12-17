Νέα δυναμική για την Alpha Bank Κύπρου

Με νέα δυναμική εισέρχεται στο νέο έτος η Alpha Bank Κύπρου που αποτελεί πλέον την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, μετά την εξαγορά της Astrobank.

Στο πλαίσιο συνάντησης με οικονομικούς συντάκτες, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, Μίλτος Μιχαηλάς, αναφέρθηκε στα πλάνα της τράπεζας.

Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης του μεγαλύτερου μέρους των τραπεζικών δραστηριοτήτων της πρώην AstroBank, μετά από τη λήψη όλων των εποπτικών εγκρίσεων, επεσήμανε, σηματοδοτεί μια στρατηγική ένωση δυνάμεων που ενισχύει σημαντικά τη θέση της Τράπεζας στην αγορά.

Το ενεργητικό της τράπεζας υπερβαίνει τα €6,6 δισ., το δανειακό χαρτοφυλάκιο άνω των €2 δισ. και οι καταθέσεις ξεπερνούν τα €5,6 δισ.