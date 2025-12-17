Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Νέα δυναμική για την Alpha Bank Κύπρου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Στο πλαίσιο συνάντησης με οικονομικούς συντάκτες, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, Μίλτος Μιχαηλάς, αναφέρθηκε στα πλάνα της τράπεζας.

Με νέα δυναμική εισέρχεται στο νέο έτος η Alpha Bank Κύπρου που αποτελεί πλέον την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, μετά την εξαγορά της Astrobank.

Στο πλαίσιο συνάντησης με οικονομικούς συντάκτες, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, Μίλτος Μιχαηλάς, αναφέρθηκε στα πλάνα της τράπεζας.

Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης του μεγαλύτερου μέρους των τραπεζικών δραστηριοτήτων της πρώην AstroBank, μετά από τη λήψη όλων των εποπτικών εγκρίσεων, επεσήμανε, σηματοδοτεί μια στρατηγική ένωση δυνάμεων που ενισχύει σημαντικά τη θέση της Τράπεζας στην αγορά.

Το ενεργητικό της τράπεζας  υπερβαίνει τα €6,6 δισ., το δανειακό χαρτοφυλάκιο άνω των €2 δισ. και οι καταθέσεις  ξεπερνούν τα €5,6 δισ. 

Tags

Alpha Bankτράπεζες

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα