Πλεονασματικός και με Αναπτυξιακό προσανατολισμό ο προϋπολογισμός του Δ. Πάφου για το 2026

Πλεονασματικός και με Αναπτυξιακό προσανατολισμό είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου Πάφου για το 2026 , σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2025, ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2026 καθώς και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) για την περίοδο 2026–2028.

Όπως αναφέρεται ο Προϋπολογισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στην Εγκύκλιο Επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών (αρ. φακ. Υ.Ο. 19.01.004.021, ημερ. 9.10.2025), διασφαλίζοντας τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη διαφάνεια και τον αναπτυξιακό προσανατολισμό του Δήμου.

Για το έτος 2026, ο προϋπολογισμός προβλέπει συνολικά έσοδα ύψους €36.280.864 και συνολικά έξοδα €28.661.391, παρουσιάζοντας πλεόνασμα €7.619.473.

Το πλεονασματικό αυτό αποτέλεσμα ενισχύει, προστίθεται στην ανακοίνωση τη χρηματοοικονομική σταθερότητα του Δήμου και διατηρεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων.

Σε σχέση με την επιβολή τελών και φορολογιών για το έτος 2026 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε μικρή αναπροσαρμογή στο Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας, από 0,26‰ σε 0,28‰ επί της εκτιμημένης αξίας των ακινήτων (σε τιμές 2021).

Πρακτικά, για μια ακίνητη ιδιοκτησία με εκτιμώμενη αξία €200.000, το Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το 2026 θα υπολογιστεί στα €56 από €52 που υπολογίστηκε το 2025, δηλαδή θα αυξηθεί κατά €4. Κατά αναλογία για μια εμπορική ανάπτυξη με εκτιμώμενη αξία τα €20 εκατ., το Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το 2026 θα υπολογιστεί στα €5.600 από €5.200 που υπολογίστηκε το 2025, δηλαδή θα αυξηθεί κατά €400.

Επιπρόσθετα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε μικρή αύξηση του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων κατά €10. Η αύξηση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου το συγκεκριμένο τέλος να διατηρήσει τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών καθαριότητας προς τους δημότες η οποία έχει ενισχυθεί και συνεχίζει να ενισχύεται με αναβάθμιση του εξοπλισμού στον τομέα της καθαριότητας και της δημόσιας υγείας.

Σε σχέση με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι οποίες για το 2026 ανέρχονται στο ποσό των €34.917.642 αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, έργα υποδομής και εξωραϊσμού της πόλης, την ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας, την ανανέωση και συμπλήρωση όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων στον τομέα της καθαριότητας και της δημόσιας υγείας, καθώς και έργα και δράσεις που υπηρετούν τον στρατηγικό στόχο της μετατροπής της Πάφου σε Έξυπνη και Ψηφιακή Πόλη.

Τέλος ο Δήμος Πάφου σημειώνει πως παραμένει προσηλωμένος στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και στη συνετή διαχείριση των δημόσιων πόρων, με γνώμονα το παρόν και το μέλλον της πόλης.