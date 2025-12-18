Ενέκρινε την εξαγορά ExxonMobil από Petrolina η ΕΠΑ

Στην έγκριση, υπό όρους και δεσμεύσεις, την πράξη συγκέντρωσης για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της ExxonMobil Cyprus Limited από την Petrolina (Holdings) Public Limited μέσω της Med Energywise Ltd, προχώρησε ομόφωνα η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16/12/2025.

Σε ανακοίνωση, η ΕΠΑ αναφέρει ότι «αφού μελέτησε και αξιολόγησε τις τελικές δεσμεύσεις που προτάθηκαν καθώς και τα αποτελέσματα της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης και το σύνολο των στοιχείων του Διοικητικού Φακέλου, έκρινε ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται είναι επαρκείς για την άρση των αμφιβολιών που είχαν διαπιστωθεί».

«Η Επιτροπή ενεργώντας στη βάση του άρθρου 28(1)(α) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε να κηρύξει την υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, στη βάση των όρων και δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ΕΠΑ, δυνάμει του άρθρου 40(1)(δ) του Νόμου, σε περίπτωση που η συγκέντρωση τεθεί σε εφαρμογή χωρίς την εκπλήρωση όρων και σχετικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 28(1)(α) του Νόμου, δύναται να επιβάλει χρηματική ποινή μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών του υπόχρεου προς κοινοποίηση κατά το αμέσως προηγούμενο της συγκέντρωσης οικονομικό έτος και επιπρόσθετα διοικητικό πρόστιμο μέχρι €8,000 για κάθε ημέρα που συνεχίζεται η παράβαση.

Συγκεκριμένα, η ΕΠΑ αναφέρει ότι η εν λόγω πράξη συγκέντρωσης κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία της στις 17/02/2025.

Ακολούθως, όπως αναφέρει η Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025 είχε διαπιστώσει ότι η εν λόγω συγκέντρωση ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, Νόμος αρ. 83(Ι)/2014 και «προκαλούσε σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά και ως εκ τούτου αποφάσισε την πλήρη διερεύνηση της».

Στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης, προσθέτει η ΕΠΑ, η Υπηρεσία της εξασφάλισε πρόσθετες πληροφορίες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις καθώς και από σχετικούς φορείς και επιχειρήσεις, ενώ η εταιρεία Petrolina (Holdings) Public Limited υπέβαλε προτάσεις σε σχέση με την ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων προς άρση των αμφιβολιών της Επιτροπής.

Προσθέτει ότι η Υπηρεσία αφού αξιολόγησε όλα τα ενώπιον της δεδομένα και τις προτεινόμενες δεσμεύσεις υπέβαλε σχετική έκθεση ευρημάτων στην Επιτροπή στη βάση του άρθρου 27 του Νόμου.

Επίσης, η ΕΠΑ αναφέρει ότι ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και αφού αξιολόγησε όλα τα ενώπιον της στοιχεία, αποφάσισε, στη βάση του άρθρου 33(1) του Νόμου, την περαιτέρω συζήτηση και διαπραγμάτευση των προτεινόμενων δεσμεύσεων με την εταιρεία Petrolina (Holdings) Public Limited. Ως αποτέλεσμα, των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα, η εταιρεία Petrolina (Holdings) Public Limited υπέβαλε αριθμό δεσμεύσεων προς άρση των αμφιβολιών της Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, η ΕΠΑ αναφέρει ότι οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί και καθίστανται με την απόφαση της δεσμευτικές είναι όπως η Νέα Οντότητα αποξενώσει, θέσει προς πώληση ή/και τερματίσει τη λειτουργία είκοσι ενός (21) πρατηρίων και όπως για περίοδο δέκα (10) ετών αναφορικά με τα πρατήρια που θα τεθούν προς πώληση, η Petrolina / Νέα Οντότητα μη προβεί στην αγορά, απόκτηση ή λήψη ελέγχου ή λειτουργίας οποιουδήποτε εξ αυτών και όπως για περίοδο επτά (7) ετών για τα πρατήρια τα οποία θα αποξενωθούν, η Petrolina / Νέα Οντότητα μη αντικαταστήσει, αποκτήσει ή και άλλως πως αναλάβει τον έλεγχο πρατηρίου πώλησης καυσίμων εντός ακτίνας τεσσάρων (4) χιλιομέτρων από τα εν λόγω πρατήρια.

Επίσης, αναφέρει όπως για περίοδο δύο (2) ετών από την Ολοκλήρωση της Συγκέντρωσης η Petrolina διαθέτει προς ενοικίαση ή χρήση σε τρίτα ενδιαφερόμενα πρόσωπα σύμμικτο αποθηκευτικό χώρο στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο Βασιλικό σε αγοραίες τιμές και όρους (market rates/conditions).

«Ο εν λόγω διαθέσιμος δεξαμενισμός καλύπτει όλα τα Προϊόντα της Συγκέντρωσης», αναφέρει και προσθέτει ότι σε περίπτωση που μέχρι το πέρας των δύο (2) ετών από την Ολοκλήρωση της Συγκέντρωσης ο Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών δεν έχει αποχωρήσει από το τερματικό της Petrolina στο Βασιλικό, τότε η περίοδος θα παρατείνεται για ακόμα ένα (1) έτος, χρόνο κατά τον οποίο δύναται να επαναξιολογηθεί.

Επιπλέον, η ΕΠΑ αναφέρει ότι οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί και καθίστανται με την απόφαση της δεσμευτικές είναι επίσης όπως από την Ολοκλήρωση της Συγκέντρωσης, το προσωπικό της Νέας Οντότητας, συμπεριλαμβανομένων και των Διευθυντών, οι Πραγματικοί Δικαιούχοι και τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, μη έχουν πρόσβαση, μη λαμβάνουν γνώση ή/και μη μεταφέρουν ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες που αφορούν ανταγωνιστές ή δυνητικούς ανταγωνιστές από ένα επίπεδο της αγοράς (εισαγωγή και αποθήκευση) σε άλλο (πώληση πετρελαιοειδών μη λιανική και λιανική).

Σημειώνει ότι προς τούτο θα ετοιμαστούν σχετικά εγχειρίδια και θα υπογραφούν δηλώσεις εμπιστευτικότητας.

Επιπρόσθετα, η ΕΠΑ αναφέρει ότι όπως σε σχέση με τις συμβάσεις που διατηρεί η ExxonMobil Cyprus Limited με εταιρείες παροχής υπηρεσιών προς πρατήρια καυσίμων η Νέα Οντότητα μη τερματίσει τις εν λόγω συμφωνίες μέχρι τη λήξη τους, νοουμένου ότι οι εν λόγω εταιρείες συμμορφώνονται με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και προσθέτει ότι κατά τη λήξη των εν λόγω συμφωνιών, η Petrolina / Νέα Οντότητα, δεσμεύτηκε όπως είτε προβεί σε ανανέωσή τους για τουλάχιστον δύο (2) έτη είτε προβεί σε προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού.

Αναφέρει επίσης όπως μη επιβληθεί υποχρέωση άμεσης ή έμμεσης αποκλειστικότητας σε οποιουσδήποτε παρόχους υπηρεσιών προς πρατήρια καυσίμων, όπως για περίοδο δέκα (10) ετών από την ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγκέντρωσης, η Petrolina / Νέα Οντότητα μη επιβάλει υποχρέωση αποκλειστικής διάθεσης λιπαντικών στα πρατήρια που θα αποκτήσει δυνάμει της Συγκέντρωσης, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω στόχων πώλησης ή άλλως πως και όπως εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης της Επιτροπής, διορισθεί επιβλέπων ανεξάρτητος Εντολοδόχος, ο οποίος θα διασφαλίζει τον έλεγχο τήρησης των δεσμεύσεων, θα αναλάβει τη διαδικασία των Πρατηρίων προς Πώληση και το διορισμό ανεξάρτητων εκτιμητών και επίβλεψη των διαδικασιών.

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι δυνάμει του άρθρου 45 του Νόμου, δύναται να ανακαλέσει απόφαση που λήφθηκε αναφορικά με τη συμβατότητα οποιασδήποτε συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά ή να τροποποιήσει τους όρους της απόφασης αν διαπιστώσει ότι δόθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή ότι αναγκαίες πληροφορίες αναφορικά με τη συγκέντρωση αυτή απεκρύφθησαν από τον αποστολέα της κοινοποίησης ή οποιοδήποτε άλλο συμμετέχοντα της συγκέντρωσης ή από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ή ότι οποιοσδήποτε όρος που επιβλήθηκε στους συμμετέχοντες της συγκέντρωσης από την εν λόγω απόφαση δεν έχει τηρηθεί ή έπαυσε να τηρείται.

Η ΕΠΑ αναφέρει ότι το πλήρες κείμενο της απόφασής της, θα δημοσιευτεί στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.

