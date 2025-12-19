Στην Ολομέλεια η φορο-μεταρρύθμιση: Για όσους μένουν «εκτός», η μπάλα στο κράτος

Μετά από έξι εβδομάδες με σχεδόν καθημερινές συνεδριάσεις και τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών ολοκλήρωσε την Πέμπτη τη συζήτηση των νομοσχεδίων για τη φορολογική μεταρρύθμιση, τα οποία οδηγούνται στην ολομέλεια προς ψήφιση τη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις κοινές τροπολογίες που κατατέθηκαν από τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ και οι οποίες ενσωματώθηκαν στα κυβερνητικά νομοσχέδια, το αφορολόγητο εισόδημα αυξάνεται στις €22 χιλ., ενώ ανεβαίνει σημαντικά το ετήσιο όριο οικογενειακού εισοδήματος προκειμένου να παραχωρούνται φορολογικές εκπτώσεις. Παράλληλα, υπάρχει κλιμακωτή αύξηση των φορολογικών εκπτώσεων με στόχο τη στήριξη της μεσαίας τάξης. Επίσης, αυξάνονται στις €2.000 από €1.500 οι εκπτώσεις για τους τόκους εξυπηρετούμενου στεγαστικού δανείου και για ενοίκια, ενώ υπάρχει πρόνοια για κατάργηση του φόρου χαρτοσήμων.

Τροπολογίες επί των κυβερνητικών νομοσχεδίων αναμένεται να κατατεθούν από τα κόμματα, ενώ προς ψήφιση οδηγούνται δύο προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ που αφορούν τη φορολόγηση ακίνητης ιδιοκτησίας και την επιβολή εταιρικού τέλους από τις 11 προτάσεις που συζητήθηκαν, καθώς και μία πρόταση του Κινήματος Οικολόγων για την απαλλαγή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών για εκποίηση πρώτης κατοικίας για δάνεια που έγιναν ΜΕΔ μέχρι το 2022.

Εκτός ολομέλειας μένει, μεταξύ άλλων, και η πρόταση του ΑΚΕΛ για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών.

Οι προτάσεις ΑΚΕΛ

Τις προτάσεις του ΑΚΕΛ που οδεύουν τη Δευτέρα στην ολομέλεια παρουσίασε χθες στην Επιτροπή Οικονομικών ο βουλευτής του κόμματος, Άριστος Δαμιανού. Η πρώτη πρόταση αφορά επιβολή ετήσιου φόρου ακίνητης περιουσίας, ύψους ένα τοις χιλίοις για περιουσία άνω των €3 εκατ. Η δεύτερη πρόταση αφορά κλιμακωτό τέλος στις εγγεγραμμένες εταιρείες με συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. Συγκεκριμένα, εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία από €1 εκατ. μέχρι €2 εκατ. θα πληρώνουν €350 ευρώ, από €2 εκατ. μέχρι €5 εκατ. €750, με το τέλος να φτάνει κλιμακωτά μέχρι τα €1.250.

Αναδιαρθρώσεις ΜΕΔ

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης και ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, κατέθεσαν, επίσης, προτάσεις που αφορούν την απαλλαγή της φορολόγησης των κεφαλαιουχικών κερδών από πωλήσεις που προκύπτουν εξαιτίας αναδιαρθρώσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Προτάσεις για μειωμένο ΦΠΑ

Τα κόμματα παρουσίασαν, εντός της Επιτροπής, συνολικά τέσσερις προτάσεις νόμου που αφορούσαν επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα. Μετά από τη συζήτηση στην Επιτροπή, αποφασίστηκε η απόσυρσή τους από την ολομέλεια της Δευτέρας και η επαναφορά τους τον Ιανουάριο, μετά που το Υπουργείο Οικονομικών θα επανέλθει με εξέταση του δημοσιονομικού αντικτύπου τους.

Σημαντική η ψήφιση

Σε δηλώσεις στον «Π» η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ανέφερε ότι «μέσα στα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, μαζί με την εξέταση του κρατικού προϋπολογισμού, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις», σημειώνοντας ότι η ψήφιση της μεταρρύθμισης σε συνδυασμό με τον προϋπολογισμό θα βοηθήσουν την κυπριακή οικονομία να ξεκινήσει το 2026 με θετικούς οιωνούς.

Κληθείσα να σχολιάσει το γεγονός ότι στη φορολογική μεταρρύθμιση μένουν εκτός τα άτομα κάτω του ορίου των €22 χιλ., απάντησε ότι «ανά το παγκόσμιο, τη φορολογική μεταρρύθμιση την κάνεις για να πάρει το κράτος φόρους από εκείνους που παράγουν φορολογητέο εισόδημα».

«Ως εκ τούτου, γι' αυτήν την ομάδα του πληθυσμού θα πρέπει να λάβει μέτρα κοινωνικής στήριξης το κράτος», υπέδειξε.

Όσον αφορά τα έσοδα που προκύπτουν μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης, επεσήμανε ότι υπάρχει η δυνατότητα επιβολής και είσπραξης των φόρων.

«Παραδείγματος χάρη», εξήγησε, «για ενοίκιο πάνω από €500 πρέπει να πληρώνεις ηλεκτρονικά με έμβασμα».