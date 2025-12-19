EE: Μερική πληρωμή κονδυλίων €70,5 εκατ. προς την Κύπρο - Δεν επιτεύχθηκε το ορόσημο για πράσινη φορολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να δώσει εν μέρει το πράσινο φως για το πέμπτο αίτημα πληρωμής της Κύπρου ύψους 70,5 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του NextGenerationEU.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Κύπρος ολοκλήρωσε ικανοποιητικά 10 από τα 11 ορόσημα και όλους τους 8 στόχους που ορίζονται στην Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έκτη δόση επιχορήγησης.

Το αίτημα πληρωμής των 70,5 εκατομμυρίων ευρώ καλύπτει σημαντικά βήματα στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα οδηγήσουν σε θετική αλλαγή για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Κύπρο στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης, των μεταφορών, του τουρισμού, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και των ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν:

-Εφαρμογή μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, συγχώνευση μικρότερων δήμων για καλύτερη απόδοση και μειωμένο κόστος, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει τις τοπικές αρχές με αυξημένες αρμοδιότητες και μια σύγχρονη χρηματοοικονομική δομή για την υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και διαφάνειας.

-Αναβάθμιση των σχολείων με σύγχρονο ψηφιακό εξοπλισμό, όπως φορητούς υπολογιστές, προβολείς και ψηφιακούς πίνακες, με στόχο τη βελτίωση του μαθησιακού περιβάλλοντος και τον εξοπλισμό των μαθητών με βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Δεν επιτεύχθηκε το ορόσημο για πράσινη φορολογία

Ωστόσο, η Επιτροπή αξιολόγησε επίσης ότι ένα ορόσημο που σχετίζεται με την πράσινη φορολογία δεν έχει επιτευχθεί ικανοποιητικά.

Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή θα προτείνει αναστολή της πληρωμής που σχετίζεται με αυτό το ορόσημο. Στη συνέχεια, θα δοθεί στην Κύπρο πρόσθετος χρόνος για να ολοκληρώσει το εκκρεμές ορόσημο, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να λαμβάνει μερική πληρωμή για τα ορόσημα που έχουν εκπληρωθεί με επιτυχία.