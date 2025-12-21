Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχεία: Γιορτινές τιμές για όλα τα βαλάντια

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Η αγορά προετοιμάζεται για να υποδεχθεί όσους αναζητούν έστω και για λίγο να ξεφύγουν από τα τετριμμένα της καθημερινότητας

Πανέτοιμοι για τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι οι ιδιοκτήτες εστιατορίων, κέντρων αναψυχής και ξενοδόχοι. Λίγες μέρες πριν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η αγορά προετοιμάζεται για να υποδεχθεί τον κόσμο που αναζητεί έστω και για λίγο να ξεφύγει από τα τετριμμένα της καθημερινότητας, να βγει έξω για φαγητό, ποτό ενώ πολλοί αναζητούν και ξέφρενη διασκέδαση. Οι ...

