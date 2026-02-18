Παρίσι: Εκκενώθηκαν τα γραφεία του κόμματος του Μελανσόν μετά από τηλεφώνημα για βόμβα

Συναγερμός σήμανε σήμερα στο Παρίσι μετά από τηλεφώνημα που προειδοποιούσε για ύπαρξη βόμβας στα γραφεία του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν. Το τηλεφώνημα οδήγησε στην εκκένωση του κτιρίου και στην κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Τηλεφώνημα και εκκένωση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε μετά την τηλεφωνική ειδοποίηση που έλαβε ο ίδιος ο επικεφαλής του κόμματος. Το κτίριο εκκενώθηκε προληπτικά και πραγματοποιείται έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπάρχει όντως εκρηκτικός μηχανισμός.

Πλαίσιο έρευνας για ακροδεξιό ακτιβιστή

Το περιστατικό συνδέεται με την τρέχουσα δικαστική έρευνα για τον θάνατο ενός ακροδεξιού ακτιβιστή στη Γαλλία. Στην υπόθεση κατηγορούνται συνολικά εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων και κοινοβουλευτικός βοηθός βουλευτή του κόμματος του Μελανσόν, ως φερόμενοι δράστες της επίθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως, το τηλεφώνημα για τη βόμβα εμφανίζεται μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο πολιτικής αναταραχής στη Γαλλία, ενισχύοντας την ένταση γύρω από την υπόθεση. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη ή μη εκρηκτικού μηχανισμού.

ertnews.gr