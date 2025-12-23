Ισχυρή η κεφαλαιακή επάρκεια κυπριακών τραπεζών- Βελτίωση και στην ποιότητα ενεργητικού

Τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα («ΠΙ») συνέχισαν να διατηρούν ισχυρή κεφαλαιακή βάση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Κεντρική Τράπεζα για επιλεγμένους δείκτες χρηματοοικονομικής ευρωστίας για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα.

Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, με τον δείκτη Common Equity Tier 1 («CET1») να βρίσκεται στο 26,1%. Η βελτίωση αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη θετική κερδοφορία στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, η οποία έχει ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκεια των ΠΙ τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, ο δείκτης μόχλευσης παραμένει σε σταθερά επίπεδα, αντικατοπτρίζοντας τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα.

Ποιότητα Ενεργητικού

Η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού τομέα σημείωσε σημαντική βελτίωση εντός του τρίτου τριμήνου του 2025, με τον δείκτη μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων («ΜΕΧ») να φθάνει για πρώτη φορά σε επίπεδα χαμηλότερα του 5% – και συγκεκριμένα στο 4,5% – το χαμηλότερο επίπεδο που καταγράφηκε από το 2014. Επιπλέον σημειώνεται ότι, ο δείκτης MEX σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στον Πίνακα Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των δανείων και προκαταβολών προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, μειώθηκε στο 2,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 2,9% στο τέλος Ιουνίου 2025. Η μείωση αυτή αντικατοπτρίζει την ενεργή προσπάθεια των εγχώριων ΠΙ για απομόχλευση των ισολογισμών τους και βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού τους.

Ταυτόχρονα, η έκθεση σε δάνεια Σταδίου 2 σημείωσε, επίσης, βελτίωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, υποχωρώντας στο 5,8% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου, και συγκρίνεται θετικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 9,4% (Ιούνιος 2025). Τέλος, η αυξητική τάση στον δείκτη κάλυψης προβλέψεων έναντι των ΜΕΧ του εγχώριου τραπεζικού τομέα, καταδεικνύει την ικανότητα του τομέα να απορροφήσει ενδεχόμενες μελλοντικές πιστωτικές ζημιές.

Κερδοφορία

Ο τραπεζικός τομέας συνέχισε να καταγράφει θετική κερδοφορία κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω των καθαρών εσόδων από τόκους. Τα έσοδα αυτά προήλθαν από διάφορες πηγές τόκων, όπως δάνεια και χορηγήσεις, επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους και καταθέσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ»). Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, τα συνολικά έσοδα από τόκους εμφανίζονται μειωμένα, γεγονός που αντανακλά τη μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ. Η πορεία αυτή αντικατοπτρίζεται στη μείωση του καθαρού περιθωρίου του επιτοκίου (Net Interest Margin, «NIM») των καθαρών εσόδων από τόκους (Net Interest Income, «NII»), καθώς και στην Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity, «ROE») των ΠΙ, η οποία επηρεάστηκε τόσο και από τη μείωση εσόδων (επίδραση αριθμητή) όσο και από τη βελτίωση της κεφαλαιακής τους επάρκειας (επίδραση παρονομαστή).

Ρευστότητα

Ο τραπεζικός τομέας συνεχίζει να παρουσιάζει πλεονάζουσα ρευστότητα, με τους σχετικούς δείκτες να υπερβαίνουν κατά πολύ τόσο τα ελάχιστα εποπτικά όρια (100%), όσο και τον μέσο όρο της ΕΕ, παρά την αυξημένη δανειοδοτική δραστηριότητα των εγχώριων ΠΙ τα τελευταία χρόνια.

Δομή Ισολογισμού

Τα στοιχεία ενεργητικού του τραπεζικού τομέα συγκεντρώνονται κυρίως σε δάνεια και χορηγήσεις, μετρητά και καταθέσεις με την ΕΚΤ, καθώς και ομολογιακούς τίτλους. Αντίστοιχα, τα στοιχεία παθητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις και κεφάλαια.

Συνολικά, οι δείκτες χρηματοοικονομικής ευρωστίας επιβεβαιώνουν ότι ο κυπριακός τραπεζικός τομέας, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή βάση, υψηλά επίπεδα ρευστότητας και βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού, ενώ η κερδοφορία παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά τις πιέσεις που ασκεί το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.