Neocleous Tower: Ρεκόρ Πληρότητας - Όλοι οι γραφειακοί όροφοι έχουν μισθωθεί

Η Λεμεσός υποδέχεται μια εκλεκτή κοινότητα κορυφαίων τοπικών και διεθνών εταιρειών, καθώς ο εμβληματικός κόμβος γραφείων εισέρχεται στην τελική φάση λειτουργίας του, έτοιμος να υποδεχτεί τους πρώτους ενοίκους την Άνοιξη του 2026.

Το Neocleous Tower αποτελεί μια πρωτοποριακή εμπορική ανάπτυξη στο κέντρο της Λεμεσού, προσκαλώντας τις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν το μέλλον της αριστείας στον πολυτελή εργασιακό χώρο. Επαναπροσδιορίζοντας το εργασιακό lifestyle, ο πύργος αναβαθμίζει τα πρότυπα για τα βιώσιμα ακίνητα, προσφέροντας ένα οικολογικό, τεχνολογικά προηγμένο και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον που προάγει την αριστεία, τη ομαδικότητα και την ευημερία.

Στην Τελική Φάση: Ένα Καθοριστικό Ορόσημο για το Neocleous Tower

Με μόνο λίγες μέρες πριν την ολοκλήρωση του 2025, ο πύργος βρίσκεται σε ένα από τα πιο καθοριστικά στάδια της πορείας του, με το σύνολο των γραφειακών ορόφων να έχει πλέον μισθωθεί πλήρως με μακροχρόνιες συμβάσεις, σηματοδοτώντας και επίσημα το κλείσιμο της λίστας των ενοικιαστών.

«Πρόκειται για ένα κομβικό επίτευγμα που επιβεβαιώνει τη δυναμική μιας χρονιάς ταχείας εξέλιξης και επιτάχυνσης των κατασκευαστικών εργασιών», σημειώνει ο Γιώργος Σάββα, Sales & Marketing Manager του Neocleous Tower. «Η επίτευξη ρεκόρ πληρότητας αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της αγοράς, με ένα σύνολο κορυφαίων εταιρειών να επιλέγει το μοναδικό πιστοποιημένο εμπορικό κτίριο της Κύπρου με το LEED Gold, ως τη νέα της επιχειρηματική έδρα.»

Το έργο, από την αρχή της δημιουργίας του, είχε ως στόχο να θέσει ένα νέο πρότυπο για την αγορά επαγγελματικών ακινήτων της Λεμεσού. Με ύψος 120 μέτρα, στην καρδιά της πόλης, επαναπροσδιορίζει ότι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, για τον σύγχρονο χώρο εργασίας. «Οραματιστήκαμε αυτό το έργο ως ένα νέο πρότυπο για το πώς πρέπει να σχεδιάζονται, να λειτουργούν και να διαμορφώνουν το μέλλον τα κτίρια.,» δηλώνει ο κ. Σάββα. «Ανταποκριθήκαμε ακριβώς σε αυτό που χρειάζονται τόσο οι απαιτητικοί ενοικιαστές όσο και οι εργαζόμενοι τους, δημιουργώντας ένα κτίριο βασισμένο σε αρχές, βιώσιμο, ευφυές και γνήσια ανθρωποκεντρικό.»

Χώροι που Αναβαθμίζουν την Εργασιακή Καθημερινότητα

Το αποτέλεσμα είναι μια έξυπνη ανάπτυξη που προσφέρει στους χρήστες της ένα περιβάλλον το οποίο αναβαθμίζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας. «Στον πυρήνα αυτού

του έργου βρίσκονται 12.600m² ευέλικτων γραφειακών χώρων,» εξηγεί ο κ. Σάββα. «Αισθητικά μοναδικοί χώροι, με πανοραμική θέα στη θάλασσα και άπλετο φυσικό φως που εισέρχεται από τα παράθυρα, από το δάπεδο έως την οροφή, open-plan διαρρυθμίσεις και τη δυνατότητα σχεδιασμού εσωτερικών χώρων που αντικατοπτρίζουν την ταυτότητα κάθε εταιρείας.»

Αυτοί οι σύγχρονοι γραφειακοί χώροι συμπληρώνονται από εγκαταστάσεις σχεδιασμένες «για την ενίσχυση του ηθικού, της παραγωγικότητας και της καινοτομίας». Οι ενοικιαστές και οι επισκέπτες μπαίνοντας στο κτίριο αντικρύζουν στο κομψό lobby από επαγγελματίες concierge, προσωπικό υποδοχής και εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας. Ένα Executive Business Center και ευέλικτες αίθουσες συσκέψεων υποστηρίζουν τις καθημερινές λειτουργίες, ενώ η ευημερία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα στον αποκλειστικό 5ον όροφο, ο οποίος διαθέτει café, lounge bar, χώρο εστιατορίου και μια εντυπωσιακή υπαίθρια βεράντα. Ένα υπερσύγχρονο smart fitness και wellness club στον 18ον όροφο με διπλό ύψος οροφής ολοκληρώνει την εμπειρία, μαζί με άφθονους χώρους κοινωνικοποίησης, κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και ιδιωτικό χώρο στάθμευσης.

Μια Κοινότητα Κορυφαίων Εταιρειών

«Αυτή η μοναδική πρόταση έχει προσελκύσει ένα πολύ συγκεκριμένο επίπεδο εταιρειών,» εξηγεί ο κ. Σάββα. Με όλους τους ορόφους πλέον πλήρως μισθωμένους μακροπρόθεσμα, η κοινότητα του πύργου αποτελείται από ένα πολύ μικρό αριθμό εταιρειών, με την καθεμία να εξασφαλίζει περισσότερους από ένα ορόφους για τη νέα της έδρα στην Κύπρο. «Αυτοί οι ενοικιαστές επέλεξαν το Neocleous Tower ως ένα "trophy office" και μια εκλεκτή εταιρική διεύθυνση που ευθυγραμμίζεται με τις αξίες και τις φιλοδοξίες τους,» προσθέτει.

Καθώς η χρονιά κλείνει και η φάση μίσθωσης ολοκληρώνεται, οι εργασίες εσωτερικής διαμόρφωσης επιταχύνονται, με τον πύργο να αναμένεται να τεθεί πλήρως σε λειτουργία στις αρχές του 2026. «Οι ενοικιαστές μας σχεδιάζουν και διαμορφώνουν τους χώρους τους, μετατρέποντας τους open-plan ορόφους σε εταιρικές έδρες που καλύπτουν τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές τους ανάγκες» λέει ο κ. Σάββα.

Είσοδος στη Χρονιά Λειτουργίας

Μετά από μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από την επιτυχή επίτευξη όλων των σημαντικών κατασκευαστικών οροσήμων, οι επόμενοι 12 μήνες σηματοδοτούν τη μετάβαση σε μια εξίσου σημαντική προτεραιότητα, την λειτουργική αριστεία, καθώς το έργο εισέρχεται στις τελικές του φάσεις. «Το 2025 ήταν μια χρονιά επιτευγμάτων και επιτυχίας, διασφαλίζοντας ότι κάθε λεπτομέρεια παρέχει το επίπεδο ποιότητας και καινοτομίας που υποσχεθήκαμε,» προσθέτει. «Όμως το 2026 είναι η χρονιά που όλα ζωντανεύουν, όταν οι άνθρωποι εισέρχονται στο κτήριο κάθε πρωί και νιώθουν την αξία του περιβάλλοντος που δημιουργήσαμε. Η παροχή αυτής της εμπειρίας στο υψηλότερο επίπεδο είναι η εστίασή μας τώρα.»

Κεντρικό στοιχείο αυτής της εμπειρίας είναι οι πρωτοποριακές πιστοποιήσεις βιωσιμότητας του πύργου. Το Neocleous Tower, που είναι έτοιμο να γίνει το πρώτο εμπορικό κτίριο στην Κύπρο που θα λάβει τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση LEED Gold, ενσωματώνει προηγμένα ενεργειακά συστήματα, στρατηγικές εξοικονόμησης νερού, υαλοπίνακες υψηλής απόδοσης, υπεύθυνα υλικά, μηχανική καθαρού αέρα και αυστηρή διαχείριση αποβλήτων κατασκευής. «Η επίτευξη του LEED Gold μας ώθησε να κοιτάξουμε πέρα από τον αισθητικό σχεδιασμό και να επικεντρωθούμε στο πώς αποδίδει το κτίριο, χωρίς να υποχωρούμε στην πολυτέλεια ή το στυλ» λέει ο κ. Σάββα.

Μια Νέα Εποχή Αρχίζει

Ενώ η ανακοίνωση της πλήρους εκμίσθωσης σηματοδοτεί ένα κατάλληλο ορόσημο για να κλείσει το 2025, ο κ. Σάββα επιβεβαιώνει ότι νέες, συναρπαστικές αναπτύξεις βρίσκονται ήδη υπό σχεδιασμό για το επόμενο έτος. «Έχουμε ένα νέο έργο, που αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις ίδιες αρχές σχεδιαστικής ακεραιότητας, βιωσιμότητας και μακροπρόθεσμης αξίας που καθοδήγησαν το Neocleous Tower.»

«Αυτό που επιτύχαμε με το Neocleous Tower είναι μόνο η αρχή,» προσθέτει ο κ. Σάββα. «Έρχονται και άλλα. Και θα κατασκευαστούν με το ίδιο πρότυπο, αν όχι υψηλότερο.»

Καθώς το Neocleous Tower ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους πρώτους του ενοικιαστές το 2026, αποτελεί την αρχή μιας νέας εποχής για την αγορά επαγγελματικών ακινήτων στην Κύπρο. Η ανάπτυξη αυτή καθοδηγείται από τρεις βασικούς πυλώνες: την ποιότητα, την περιβαλλοντική ευθύνη και τη διαμόρφωση του μέλλοντος της βιώσιμης αρχιτεκτονικής.