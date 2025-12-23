Στα €1088 ο Κατώτατος Μισθός - Τι προβλέπει το διάταγμα του Υπουργείου Εργασίας

Στα €1088 διαμορφώνεται ο Κατώτατος Μισθός μετά από έξι μήνες εργοδότησης από €1000 που είναι σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της ΑΤΑ, σύμφωνα με διάταγμα του Υπουργού Εργασίας και σχετική απόφαση που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι συντεχνίες είναι έντονα απογοητευμένες από την απόφαση που λήφθηκε.

Σε δήλωσή του ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, σημειώνει ότι στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Κυβέρνηση, αξιολογώντας συνολικά τα μακροοικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, αποφάσισε την έκδοση του Τροποποιητικού Διατάγματος Περί Κατώτατου Ορίου Μισθών του 2025, σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο προνοεί ότι ο μηνιαίος κατώτατος μισθός για πλήρη απασχόληση μετά από την συμπλήρωση έξι μηνών συνεχούς απασχόλησης αυξάνεται από τα €1.000 στα €1.088.

Όπως χαρακτηριστικά συμπεραίνει και το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, επισημαίνει, ο καθορισμός ενός ενιαίου κατώτατου μισθού απαιτεί πάντα λεπτή ισορροπία μεταξύ της κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Η ύπαρξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων αποτελεί βασικό παράγοντα στη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και στη διασφάλιση ενός καλού επιπέδου διαβίωσης των εργαζομένων, προστίθεται.

Η πρόταση για την αναπροσαρμογή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού έλαβε υπόψη το επίπεδο του πληθωρισμού για το 2024 (1,8%), καθώς και την πρόβλεψη για το 2025 (0,2%), που αθροιστικά ανέρχεται σε 2,0%​​, τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας για την ίδια διετία, ο οποίος αναμένεται να είναι 3,9% και 3,4% αντίστοιχα, σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης​, τη μείωση της ανεργίας στο 4,9% (2024) με πρόβλεψη 4,3% για το 2025 (επίπεδο πλήρους απασχόλησης​).

Στο Διάταγμα περιλαμβάνεται, επίσης, πρόνοια ότι ο μηνιαίος κατώτατος μισθός πριν από την συμπλήρωση έξι μηνών συνεχούς απασχόλησης αυξάνεται από τα €900 στα €979. Παράλληλα, συνυπολογίστηκε η προβλεπόμενη επιβράδυνση στον ρυθμό ανάπτυξης για το 2025, ώστε η αύξηση να μην επηρεάσει αρνητικά την απασχόληση και τις αναπτυξιακές προοπτικές, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής πολιτικής που αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τονίζει, υποστηρίζει τη σταδιακή προσέγγιση προς την επάρκεια των απολαβών των πολιτών. Στο επίκεντρο των στοχευμένων κυβερνητικών πολιτικών βρίσκονται οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι. Η προστασία αυτών των συμπολιτών μας από τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί προτεραιότητα.​ Η απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμβάλει σημαντικά στην προστασία των χαμηλόμισθων, την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των μισθών, χωρίς να δημιουργήσει πληθωριστικές πιέσεις ή να επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα. Από την αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να επωφεληθούν 50.000 εργαζόμενοι.

H Επιτροπή Αναπροσαρμογής Κατώτατου Μισθού θα συνεχίσει το έργο της εντός του 2026 για συζήτηση θεμάτων που αφορούν μεταξύ άλλων τον καθορισμό διαδικασίας μελέτης αντικτύπου του ύψους του κατώτατου μισθού στην ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς και την ανάγκη καθορισμού διασύνδεσης με ωριαία απόδοση.

Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και ενισχύοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, με συνέπεια στη δημοσιονομική πειθαρχία και την κοινωνικοοικονομική υπευθυνότητα.

Η νέα αναπροσαρμογή τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.