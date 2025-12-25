Κυπριακή Προεδρία ΕΕ: Προτεραιότητα η «ομαλή έξοδος» από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η κυπριακή προεδρία αναλαμβάνει τη Διεύθυνση των εργασιών του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN) με κεντρικό στόχο την ενίσχυση της οικονομικής αυτονομίας της ΕΕ, μέσω πολιτικών που αυξάνουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Υπενθυμίζεται ότι η «Αυτόνομη Ευρώπη» αποτελεί την κεντρική θεματική της κυπριακής προεδρίας. Στον πυρήνα των προσπαθειών της Κύπρου βρίσκεται η στενή παρακολούθηση και ο συντονισμός των εθνικών οικονομικών και δημοσιονομικών πολ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!