Τέλος χρόνου για αιτήσεις στο σχέδιο ιδιοκατανάλωσης ΑΠΕ

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αίτησης στο πλαίσιο του «Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ιδία Κατανάλωση» (Απρίλιος 2024) είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τα νέα συστήματα ιδιοκατανάλωσης θα δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2024 (Κ.Δ.Π 376/2024) με τίτλο «Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τη Δραστηριοποίηση των Ενεργών Πελατών και των Αυτοκαταναλωτών Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές». Σχετική διευκρινιστική ανακοίνωση έχει εκδοθεί από τη ΡΑΕΚ στις 05/09/2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

