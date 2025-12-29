Πρόεδρος ΚΕΒΕ: Κομβικό το 2026 για την πορεία της κυπριακής οικονομίας

Μήνυμα συγκρατημένης αισιοδοξίας στέλνει ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, στο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, τονίζοντας ότι η κυπριακή οικονομία κινείται σε θετική τροχιά, ωστόσο το 2026 θα αποτελέσει κομβικό έτος, καθώς υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες και ανοικτά μέτωπα που θα επηρεάσουν τη μελλοντική πορεία της οικονομίας.

Η κυπριακή οικονομία έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι διαθέτει ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και δυναμική, ακόμη και μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, αναφέρει ο κ.Σταύρου. Όπως σημειώνει, γεωπολιτικές εντάσεις, ενεργειακές κρίσεις, πληθωριστικές πιέσεις και η ταχεία τεχνολογική μετάβαση συνθέτουν ένα σύνθετο σκηνικό, στο οποίο η Κύπρος καλείται να σχεδιάσει το μέλλον της με ρεαλισμό και όραμα.

Σύμφωνα με τον κ. Σταύρου, η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σήμερα σε θετική πορεία, με ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 3% του ΑΕΠ, πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ανεργία κοντά στο 5% και δημόσιο χρέος κάτω του 60% του ΑΕΠ, σε πτωτική τροχιά. Όπως τονίζει, τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι τυχαία, αλλά προϊόν δημοσιονομικής πειθαρχίας, ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της ανθεκτικότητας του οικονομικού μοντέλου.

Παρά τη θετική εικόνα, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ προειδοποιεί ότι το 2026 θα αποτελέσει κομβικό έτος, καθώς υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες και ανοικτά μέτωπα που θα επηρεάσουν τη μελλοντική πορεία της οικονομίας.

«Το 2026 είναι ήδη εδώ και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το αναπτυξιακό μας αποτύπωμα τα επόμενα χρόνια. Και επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές εκκρεμότητες και ανοικτά μέτωπα, το 2026, ίσως αποδειχθεί κομβικό έτος για τη συνέχεια της επιτυχίας της οικονομίας μας», αναφέρει.

Για το ΚΕΒΕ, προσθέτει, βασική προτεραιότητα παραμένει η διατήρηση μιας συνετής αλλά αναπτυξιακής δημοσιονομικής πολιτικής, με στόχο τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη αποφυγής του εφησυχασμού, σημειώνει.

«Η συγκράτηση των ανελαστικών κρατικών δαπανών, ο εξορθολογισμός του κρατικού μισθολογίου και η στοχευμένη κοινωνική πολιτική είναι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για επενδύσεις σε τομείς με πολλαπλασιαστικό όφελος, όπως οι υποδομές, η καινοτομία και η πράσινη μετάβαση», αναφέρει.

Καθοριστικό ρόλο για το 2026 διαδραματίζει, σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, η φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία χαρακτηρίζεται ιστορική ευκαιρία για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου. Ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα, σημειώνεται, πρέπει να επιβραβεύει την παραγωγικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη σταθερότητα και τη διαφάνεια.

«Ως ΚΕΒΕ πιστεύουμε ότι η υπερψήφιση της φορολογικής μεταρρύθμισης σηματοδοτεί μια νέα αφετηρία για την κυπριακή οικονομία», επισημαίνει ο κ. Σταύρου.

Σημειώνει ακόμα ότι προβλέψεις για το 2026 συγκλίνουν στη διατήρηση ρυθμών ανάπτυξης μεταξύ 2,5% και 3%, με την ανεργία να κινείται γύρω στο 4%–4,5% και τον πληθωρισμό σε πιο ελεγχόμενα επίπεδα. Ωστόσο, το ΚΕΒΕ τονίζει ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ποσοτική ανάπτυξη, αλλά η ποιοτική αναβάθμιση του οικονομικού μοντέλου, μέσω μεγαλύτερης διαφοροποίησης και έμφασης σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο κ. Σταύρου επισημαίνει, τέλος, ότι προκλήσεις όπως το κόστος ενέργειας, η γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού παραμένουν σοβαρά εμπόδια. Το ΚΕΒΕ, καταλήγει, θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, συμβάλλοντας ενεργά στον δημόσιο διάλογο και στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

