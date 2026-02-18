Πώς η κλιματική αλλαγή «μεταμόρφωσε» τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Εμφανής, μεταξύ άλλων στους χώρους όπου πραγματοποιούνται τα αθλήματα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, είναι η επιρροή της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με περασμένες διοργανώσεις.

Η κλιματική αλλαγή αναδιαμορφώνει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς η μείωση των χιονοπτώσεων και η άνοδος της θερμοκρασίας σε κρίσιμες περιοχές γεννούν ανησυχίες για το αν και πού θα μπορεί να φιλοξενείται στο μέλλον η παγκόσμια αυτή διοργάνωση.

Οι φετινοί Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στη βόρεια Ιταλία έφεραν στο προσκήνιο τις επιπτώσεις στην Ευρώπη, την ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη.

Two and a half million tonnes of water to make fake snow for the Winter Olympics - that’s the headline, the story is climate change.https://t.co/GTsbPBtdPt — Dale Vince (@DaleVince) February 9, 2026

Μικρή η συσσώρευση χιονιού

Έντονες χιονοπτώσεις σημειώθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στο βασικό αγωνιστικό κέντρο της Cortina d'Ampezzo, προκαλώντας διακοπές στην προπόνηση. Ωστόσο, σε βάθος χρόνου τόσο η συσσώρευση χιονιού όσο και ο αριθμός των ψυχρών ημερών μειώνονται σταθερά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ανάλυση των Financial Times σε δεδομένα του National Snow and Ice Data Center δείχνει ότι πολλές από τις κύριες ορεινές αλυσίδες της Ευρώπης, όπως οι Άλπεις, τα Καρπάθια και τα Απέννινα, έχουν καταγράψει μείωση της χιονοκάλυψης κατά 50 ποσοστιαίες μονάδες ή και περισσότερο τα τελευταία 20 χρόνια.

Στην Κορτίνα, καταγράφονται σχεδόν 20% λιγότερες ημέρες παγετού ετησίως σε σύγκριση με τη δεκαετία μετά τους Αγώνες του 1956, όταν φιλοξένησε για τελευταία φορά τη διοργάνωση, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική ερευνητική οργάνωση Climate Central.

Οι θερμοκρασίες του Φεβρουαρίου ήταν κατά μέσο όρο 3,6°C υψηλότερες σε σχέση με πριν από 70 χρόνια, βάσει στοιχείων του 2025, πολύ πάνω από τον παγκόσμιο ρυθμό θέρμανσης, που υπολογίζεται περίπου στους +1,4°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Μειώνεται ο αριθμός που μπορούν να «φιλοξενήσουν» Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

«Η κλιματική αλλαγή αναδιαμορφώνει τα χειμερινά αθλήματα όπως τα γνωρίζουμε», δήλωσε η Julie Duffus, επικεφαλής βιωσιμότητας της International Olympic Committee, του οργανισμού που εποπτεύει τους Αγώνες.

Έρευνα που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΔΟΕ αναφέρει ότι ο αριθμός των χωρών που θα μπορούν ρεαλιστικά να φιλοξενήσουν Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες παγκοσμίως ενδέχεται να μειωθεί σε μόλις 10 έως το 2040, λόγω της συρρίκνωσης των χιονοπτώσεων και της απρόβλεπτης καιρικής συμπεριφοράς.

Μελέτη ερευνητών του Ca’ Foscari University of Venice και του Euro-Mediterranean Centre on Climate Change (CMCC) εκτιμά ότι η αλπική περιοχή όπου διεξάγονται φέτος οι Αγώνες θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μείωση 9,5% στις ημέρες με επαρκές χιόνι για χειμερινά αθλήματα.

Η ίδια μελέτη προβλέπει επίσης πτώση σχεδόν 38% στον αριθμό των ημερών χιονόπτωσης την περίοδο 2036 - 2065, υπό ένα «μεσαίο» σενάριο εκπομπών, στο οποίο εφαρμόζονται ορισμένα, αλλά όχι επαρκή, μέτρα πολιτικής για την κλιματική αλλαγή. Η Paola Mercogliano, συν-συγγραφέας της μελέτης και κύρια επιστήμονας στο CMCC, τόνισε ότι ο τομέας των χειμερινών σπορ πρέπει «να προσαρμοστεί σε ταχύτατα μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες».

«Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το τεχνητό χιόνι δεν μπορεί να αποτελεί τη βασική λύση, επειδή οι υψηλές θερμοκρασίες δεν του επιτρέπουν να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, με προφανείς συνέπειες στο ενεργειακό, οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος», σημείωσε.

Ιταλία: Πρωτιά στην παραγωγή τεχνητού χιονιού

Η Ιταλία θεωρείται ήδη ότι έχει τα ηνία -παγκοσμίως- στην παραγωγή τεχνητού χιονιού, με περίπου 90% των χιονοδρομικών της πιστών να εξαρτώνται από αυτό. Η διαδικασία, ωστόσο, απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού και ενέργειας.

«Σήμερα, είναι αδιανόητο μια σεζόν να βασίζεται αποκλειστικά στο φυσικό χιόνι», δήλωσε η Valeria Ghezzi, πρόεδρος της Anef, της ένωσης διαχειριστών αναβατήρων στην Ιταλία.

Η χώρα έχει ήδη αντιμετωπίσει προβλήματα από την εξάρτηση από το τεχνητό χιόνι, ακόμη και στα Απέννινα -την ορεινή αλυσίδα που διατρέχει τη χερσόνησο- σε χρονιές με ελάχιστο χιόνι και θερμοκρασίες υπερβολικά υψηλές για τη λειτουργία των χιονοκανονιών.

Για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων έχουν δημιουργηθεί μεγάλοι ταμιευτήρες νερού, αν και η οργανωτική επιτροπή ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι παρήχθη λιγότερο τεχνικό χιόνι από όσο αρχικά είχε προβλεφθεί. Η ΔΟΕ σημειώνει ότι χρησιμοποιούνται αισθητήρες για την παρακολούθηση του βάθους του χιονιού σε πραγματικό χρόνο, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη παραγωγή, ενώ τα σύγχρονα συστήματα τεχνητού χιονιού μειώνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30%, απαιτούν λιγότερο νερό από τα παλαιότερα και δεν χρησιμοποιούν χημικά πρόσθετα.

Την ίδια στιγμή που πλήττονται από την κλιματική αλλαγή, οι Ολυμπιακοί Αγώνες συμβάλλουν και οι ίδιοι στη δημιουργία πρόσθετων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα στο Geographical Journal διαπιστώνει ότι προηγούμενοι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες ευθύνονταν για 1 έως 1,5 εκατ. τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, ποσότητα αντίστοιχη με τις ετήσιες εκπομπές περισσότερων από 300.000 αυτοκινήτων.

Με πληροφορίες από Financial Times