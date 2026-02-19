Τράπεζα Κύπρου: Αντιπρόεδρος ΔΣ ο Γιώργος Συρίχας από 1η Μαρτίου

Αλλαγές στη σύνθεση των επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου και στη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Τράπεζα Κύπρου.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΔΣ αποφάσισε τα εξής:
-Αλλαγή στην σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών ως ακολούθως:
Επιτροπή Ελέγχου
Ειρήνη Ψάλτη (Πρόεδρος)
Monique Hemerijck
Adrian Lewis
Γεώργιος Συρίχας
Stuart Birrell
Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών
Adrian Lewis (Πρόεδρος)
Ειρήνη Ψάλτη
Αντρέας Κρητιώτης
Η σύνθεση των υπολοίπων Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων παραμένει ως έχει:
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου
Monique Hemerijck (Πρόεδρος)
Stuart Birrell
Christian Hansmeyer
Αντρέας Κρητιώτης
Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης
Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)
Lyn Grobler
Christian Hansmeyer
Γεώργιος Συρίχας
Επιτροπή Τεχνολογίας
Lyn Grobler (Πρόεδρος)
Adrian Lewis
Monique Hemerijck
-Το διορισμό του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβούλου, Γεωργίου Συρίχα, στη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, διαδεχόμενος την Lyn Grobler στη συγκεκριμένη θέση.
Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2026.