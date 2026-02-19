Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τράπεζα Κύπρου: Αντιπρόεδρος ΔΣ ο Γιώργος Συρίχας από 1η Μαρτίου

Αλλαγές στη σύνθεση των επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου και στη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Τράπεζα Κύπρου

Αλλαγές στη σύνθεση των επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου και στη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Τράπεζα Κύπρου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΔΣ αποφάσισε τα εξής:

-Αλλαγή στην σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου

Ειρήνη Ψάλτη (Πρόεδρος)

Monique Hemerijck

Adrian Lewis

Γεώργιος Συρίχας

Stuart Birrell

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών

Adrian Lewis (Πρόεδρος)

Ειρήνη Ψάλτη

Αντρέας Κρητιώτης

Η σύνθεση των υπολοίπων Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων παραμένει ως έχει:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

Monique Hemerijck (Πρόεδρος)

Stuart Birrell

Christian Hansmeyer

Αντρέας Κρητιώτης

Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)

 Lyn Grobler

 Christian Hansmeyer

 Γεώργιος Συρίχας

Επιτροπή Τεχνολογίας

Lyn Grobler (Πρόεδρος)

Adrian Lewis

Monique Hemerijck

-Το διορισμό του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβούλου, Γεωργίου Συρίχα, στη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, διαδεχόμενος την Lyn Grobler στη συγκεκριμένη θέση.

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2026.

